Calcio, Eccellenza. Pietra, il cuore non basta: al "Devincenzi" passa l'Imperia 2-0 con Cassata e Scalzi

PIETRA LIGURE - IMPERIA 0-2 (8' Cassata, 51' Scalzi)

45'+5' non succede nulla da segnalare nel recupero, arriva il triplico fischio del signor Ruga che sancisce la vittoria dei nerazzurri.

45' pallone al bacio di Leo per la testa di Castagna che insacca ma l'assistente alza la bandierina. 5' il recupero.

44' colpo di testa non troppo convinto di Dominici, blocca Sylla.

40' rinvio frettoloso coi piedi e non preciso di Sylla, palla a Sancinito che ci prova dal cerchio di centrocampo ma la manda alta.

38' termina i cambi mister Buttu mandando dentro un altro ex, Castagna, al posto di Cassata.

36' Guida anticipa Sylla nell'uscita, l'azione del Pietra prosegue ma il portiere nerazzurro alla fine fa sua la sfera.

34' un cambio per parte ora: per i padroni di casa Lufi prende il posto di Gasco, Comiotto rileva Morchio nei nerazzurri.

31' altra sostituzione per l'Imperia: dentro Garibbo fuori Scalzi

29' errore di Gasco a centrocampo che dà il via alla ripartenza di Giglio, conclusione di Cassata intercettata da Vernice e sulla ribattuta lo stesso Gasco si riscatta salvando sulla linea il tiro di Giglio.

28' scivolata di Mehmetaj che l'arbitro considera fallosa, ammonito l'attaccante di casa.

26' gran palla di Rovere per la sponda di Dominici, palla a Mehmetaj che calcia ma trova l'opposizione di Guida.

24' cambia tutto mister Cocco: Mehmetaj prende il posto di Odasso e andrà ad aggiungersi alla batteria di attaccanti in campo passando così a una sorta di 4-2-4.

22' scaglia la sfera nel mezzo Insolito, Scarrone arriva prima di Dominici col Pietra che lamenta l'intervento da rigore. Per il signor Ruga non c'è nulla.

20' cala il sole sul "Devincenzi", prova al alzare i suoi ritmi il Pietra ma finora senza grandi risultati.

15' forze fresche per l'attacco di mister Buttu: dentro Faedo per Ventre.

12' angolo dalla destra per i biacocelesti, girata di testa di Dominici e palla alta.

11' cambio a centrocampo per mister Cocco, fuori Franco e dentro Tona.

9' Szerdi ferma l'azione del Pietra con fallo, ammonito.

8' punizione dalla destra di Sancinito, sul secondo palo sbuca Gasco che colpisce di testa ma la palla è facile preda di Sylla.

6' RADDOPPIO IMPERIA! Incomprensione nel centrocampo pietrese che lascia spazio all'incursione centrale di Scalzi che batte Vernice con un tocco morbido.

1' nuova partenza forte del Pietra, ma lo scambio tra le linee tra Rovere e Dominici non riesce.

1' non ce la fa a riprendere Costantini, al suo posto subito dentro l'ex Szerdi.

SECONDO TEMPO

45'+3' termina qui con un minuto supplementare di recupero la prima frazione, con l'Imperia avanti grazie alla rete di Cassata in apertura.

45'+2' qualche problema fisico per Costantini, gioco momentaneamente sospeso.

45'+1' imbucata di Rovere per l'inserimento di Insolito, palla respinta che Dominici calcia di prima conquistando un corner.

45' ci saranno 2' di recupero.

43' restano a terra due giocatori del Pietra dopo altrettanti contrasti, per l'arbitro non c'è alcun fallo. Proteste del pubblico di casa.

42' Morchio approfitta di un'indecisione di Guaraglia e punta la porta, sinistro però alto.

40' fallo di Costantini che viene ammonito. La punizione di Sancinito crea un altro problema a Sylla che respinge alla bell'e meglio. La palla sul tocco di un avanti pietrese esce, rimane poi a terra Scalzi.

35' punizione stavolta per Costantini, la respinta diventa un contropiede per il Pietra con Sylla che esce fin quasi a centrocampo e abbatte Giglio, Insolito non riesce però a sfruttare l'incomprensione tra compagni.

30' cross a mezz'altezza di Morchio dalla destra, non riesce ad agganciare Cassata e Andreetto libera.

28' pareggia il conto dei cartellini gialli Guida che ferma fallosamente Odasso.

27' ancora una chance da fermo per il Pietra, dai 30 metri ci prova Sancinito ma centrale e blocca Sylla.

24' sul corner Dominici ferma trattenendo un avversario la ripartenza nerazzurra. Ammonito l'attaccante pietrese.

23' conquista un buon pallone sul lato destro dell'area Insolito, dopo un paio di dribbling Scarrone lo chiude in angolo.

21' buona opportunità ancora da piazzato per il Pietra dalla mattonella ideale di Sancinito, ma il colpo del centrocampista finisce alto.

19' cerca la conclusione dai 25 metri Morchio, Gasco respinge.

16' occasionissima per il Pietra Ligure con la punizione di Sancinito che Sylla, disturbato probabilmente da sole, non controlla al meglio poi il colpo di testa di Franco sulla ribattuta viene respinto sulla linea.

8' IMPERIA AVANTI! Imbucata dalla sinistra per l'inserimento vincente di Cassata che si infila alle spalle di Gasco e batte Vernice in uscita

8' funziona in questo caso la pressione alta della squadra di Buttu e Costantini va al tiro dal limite. Palla tra le braccia di Vernice.

4' punizione di Scalzi, conquistata dallo stesso ex Sanremese, da posizione defilata che colpisce direttamente in volto Pili in barriera.

3' partenza subito forte della squadra di casa che prova a costringere l'Imperia nella propria area di rigore.

1' squadre schierate in campo, si attende qualche minuto che si diradi il fumo di alcuni fumogeni e si parte!

PRIMO TEMPO





Queste le scelte dei due tecnici circa i ventidue che scenderanno in campo dall'inizio.

PIETRA LIGURE (4-3-3): Vernice; Andreetto, Gasco (79' Lufi), Pili, Guaraglia; Franco (56' Tona), Sancinito, Odasso (69' Mehmetaj); Insolito, Dominici, Rovere.

A disposizione: Duberti; Ayalas, Puddu, Bolia, Pescio, Capocelli.

Allenatore: M. Cocco

IMPERIA (4-2-3-1): Sylla; Gandolfo, Scarrone, Guida, Leo; Morchio (79' Comiotto), Costantini (46' Szerdi); Scalzi (76' Garibbo), Giglio, Ventre (60' Faedo); Cassata (83' Castagna).

A disposizione: Rinaldi; Biffi, Varaldo, Ardissone.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Wael Abu Ruga di Roma 2

Tre i gol rifilati dalle due compagini sette giorni fa alle rispettive avversarie. Tre i punti che per Pietra Ligure e Imperia segnano lo spartiacque dai propri obbiettivi: la vetta per la squadra ospite; la zona playoff, e contemporaneamente il margine di vantaggio su quella playout, per i padroni di casa.

Pochi dubbi quindi sull'importanza della posta in palio per le due compagini in questa tredicesima giornata dove mister Buttu tra i nerazzurri può contare sui recuperi dell'esterno mancino Leo e dell'ex Scarrone, mentre l'altro grande ex sulla sponda biancoceleste, Davide Sancinito, sarà ancora una volta il perno del centrocampo di mister Cocco.