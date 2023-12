Calcio. Serie D, Chisola-Albenga sfida tra rivelazioni del campionato, il Vado cerca a Voghera la prima vittoria in trasferta

Si avvicina velocemente il giro di boa del campionato, ma in testa alla classifica del girone A di Serie D continua a regnare grande equilibrio, per merito soprattutto di due squadre che, partite con ambizioni di salvezza tranquilla, continuano a tenere un ritmo impressionante in scia alla favorita Alcione Milano.

Stiamo ovviamente parlando di Chisola e Albenga, appaiate al secondo posto in classifica e pronte ad affontarsi nel pomeriggio a Vinovo: una sfida di grande interesse, con il mercato ormai pronto ad entrare nella fase più calda e dal quale si potranno definivamente capire le intenzioni delle due società dopo l'exploit di inizio stagione.

Primo gol e prima vittoria in trasferta sono invece gli obiettivi odierni del Vado, protagonista in settimana con l'arrivo di Merkaj dal Derthona e le partenze di Capone, Szyzska e Costantino. Nonostante si sia già a inizio dicembre, la formazione rossoblu deve ancora sfatare il tabù dei tre punti lontano dal "Chittolina": Fresia e compagni, ospiti di una Vogherese che al momento precede la squadra di Cottafava di una lunghezza, puntano a cambiare passo per avvicinare definitivamente la zona playoff.

Deve invece risalire in fretta la classifica, dopo nove gare senza vittoria, la Sanremese di mister Gori, chiamata ad affrontare il quotato Ligorna che sta pian piano trovando la quadra giusta dopo un'inizio di stagione costellato da tante buone prestazioni ma con pochi punti in cascina.

Nel dettaglio tutto il programma della 16^ giornata: