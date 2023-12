Quiliano&Valleggia, capitan Grippo dà la carica: "Bisognerà lottare per fare punti"

"Due partite sicuramente complicate ma facili da preparare, dove gli stimoli non mancano così come la voglia di riscatto, bisognerà lottare con il coltello tra i denti per fare punti".

A dirlo è il capitano del Quiliano&Valleggia attualmente fermo ai box per un infortunio Davide Grippo che dà la carica ai suoi compagni in vista del difficile match di oggi al Picasso contro la capolista San Francesco Loano e la prossima domenica sempre in casa contro il Celle Varazze in zona playoff. Dopo le due vittorie consecutive contro il New Bragno e la Campese, sono arrivati due stop di misura contro il Pra Fc e con una sonora sconfitta 5 a 0 a Ventimiglia.

"Il Ventimiglia è un'ottima squadra, davanti sono forti, però noi li abbiamo aiutati, non siamo entrati in campo per la prima mezz'ora e ci hanno fatto 3 gol - continua il veterani biancorosso - Peccato per la sconfitta con il Prà però sono state due partite dove è mancata la testa, la voglia. Dopo due partite vinte ci siamo sentiti arrivati, dispiace perchè è stato un risultato di testa, se devi fare tre punti deve essere diversa".

Con l'arrivo di mister Luca Fiorio dalla juniores coadiuvato dal direttore sportivo Antonio Marotta e dal massaggiatore Federico Armellino, si sono visti segnali di ripresa che comunque si erano già intravvisti nelle ultime partite in cui alla guida c'era ancora Enrico "Chicco" Ferraro.

"Il paradosso che è stato mandato via il mister nel momento migliore ma purtroppo non arrivavano i risultati - precisa - voglio bene al mister ma dopo 6-7 anni c'era un po' troppa pressione. Marotta ha portato un po' più di tranquillità, serenità, freschezza. Non è cambiato niente della squadra, in società, un po' di fortuna, di testa e sono arrivate due vittorie".

Non è mancato un plauso ai tanti giovani presenti in rosa, alcuni già presenti, altri arrivati nel mercato estivi.

"Non critico i giovani perchè stanno dando veramente tutto, stanno facendo bene. Sono stati fatti acquisti mirati, importanti - continua - Manca il veterano della situazione, gli uomini con un po' più di esperienza ci stanno mancando".

"Abbiamo avuto una dose di sfortuna, dall'incidente di Ghibaudo, agli infortuni di Morchio e Cestelli, in difesa siamo veramente contatissimi - conclude Grippo - Speriamo di rimetterci tutti apposto, in riga. Fisicamente, tatticamente e a livello di gruppo ci siamo. Prima o poi bisogna incontrarle tutte e chi lo sa, si è già visto in passato che un'ultima in classifica vinca con la prima".