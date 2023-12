Calcio. La Carcarese non perde slancio, va sotto 2-0 ma rimonta la Sestrese con Saviozzi e Brignone

E' stata una bella prova di carattere, con tutta probabilità il tallone di Achille della Carcarese nel girone d'andata, quella messa in campo dai valbormidesi sul campo della Sestrese.

Sotto di due reti i biancorossi non si sono disciolti, ma hanno avuto la forza di porre rimedio al doppio vantaggio verdestellato nei primi venti minuti di gioco, costruito sulle reti di Balestrino e Pische.

Nella ripresa il cambio di marcia per la squadra di Ponte, con Saviozzi e Brignone, fiori all'occhiello dell'attacco carcarese, a siglare i gol del pareggio.

Un punto pesante per Mombelloni e compagni, utile non solo per la classifica ma soprattutto per non perdere slancio dopo la cinquina inflitta al Ceriale.

SESTRESE - CARCARESE 2-2

Marcatori: 3' Balestrino, 22' Pische, 48' Saviozzi, 72' Brignone.

Sestrese: Cannavo, Zanetti, Camera, Merialdo, Ravera, Delgado, Lanza, Bazzurro, Balestrino, Sighieri, Pische.

A disposizione: Parise, Zanoli, Puppo, Palmisano, Tecchiati, Castelli, Cavallone, Maresca, Chiarabini.

Allenatore: Valmati

Carcarese: Longato, Bonifacino, Mombelloni, Moretti L., Moretti F., Nonnis, Brovida, Bertoni, Diamanti, Brignone, Saviozzi.

A disposizione: Delfino, Croce, Bianchi, Manfredi, Alo, De Matteis. Della Rossa, Briano, Zizzini. All. Ponte