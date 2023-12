Sono state 24 ore particolarmente intense per mister Matteo Solari.

Il rettangolo verde ha regalato una bella e spettacolare vittoria in trasferta per il suo Fossano contro la Valenzana Mado per 5-3, ma soprattutto l'ex tecnico di Cairese, Vado e Albenga è diventato nuovamente papà.

Nelle scorse ore è infatti venuto alla luce il piccolo Achille.

Da parte di tutta la redazione di Svsport.it le felicitazioni a papà Matteo e a mamma Greta!