Calcio, Serie D. Il Bra presenta reclamo contro l'Alcione, i piemontesi chiedono la verifica dei parametri anagrafici di un giocatore

Le prime voci tra gli addetti ai lavori sono iniziate a circolare nel corso del pomeriggio di ieri, poi, durante la trasmissione Stadio Aperto, in onda su Svsport.it ieri sera, il direttore sportivo del Bra, Antonio Montanaro, ha confermato le indiscrezioni: il club piemontese ha presentato annuncio di reclamo dopo la sconfitta interna contro l'Alcione Milano.

La società richiederà alla giustizia sportiva la verifica dei parametri anagrafici di un tesserato dell'Alcione e il conseguente rispetto degli obblighi regolamentari sugli under nella partita del "Bravi".

Nel caso il ricorso forse accolto la procura potrebbe porre al vaglio anche le gare precedenti in cui il giocatore è sceso in campo, ma per togliere i condizionali e utilizzare l'indicativo sarà necessario attendere le dovute verifiche da parte degli organi competenti.