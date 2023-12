Calciomercato. Ufficiale, i gemelli Graziani sono due giocatori della Cairese

Il comunicato:

Gabriel e Thomas Graziani in Gialloblù!

L'A.S.D. Cairese 1919, comunica di essersi aggiudicata le prestazioni dei gemelli Gabriel e Thomas Graziani! Rispettivamente centrocampista ed attaccante classe 2004, sono cresciuti nelle giovanili dell’Albenga e la scorsa stagione si sono resi protagonisti nella vittoria del campionato di Eccellenza ligure della società ingauna. In questa prima parte di stagione si sono messi in luce con l’Asti in serie D.

Thomas e Gabriel arrivano a rinforzare la rosa del Mister Boschetto!