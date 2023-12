Borghetto S.S., il Salone Hair Teca di Ely compie 10 anni, Elena e Sara: “Siamo felici, un sogno che si è avverato”

Il Salone Hair Teca di Ely a Borghetto Santo Spirito compie 10 anni di attività. Un grande traguardo per la parrucchiera Elena Ferrari, titolare dell’attività in cui oggi lavora anche la figlia Sara Nicosia, in qualità di estetista, con altre due collaboratrici, Monica e Caterina.

Hair Teca di Ely è un salone di bellezza che accosta allo spazio riservato all’hair stylist per uomo, donna, bambino e bambina, il centro estetico, con reparto specializzato anche per nail art e trucco.

Il centro hair stylist è sempre aggiornato sulle tendenze e sui tagli di capelli più glamour e alla moda. Qui Elena e Monica coccolano i clienti, spaziando dalla cura dei capelli, con trattamenti di ricostruzione, rigenerazione e anticaduta, al colore, al taglio, alle cheratine, per avere sempre un look fresco e attuale.

Nella piccola beauty spa, Sara e Caterina cullano con mani esperte le clienti con servizi di manicure e nail art, pedicure, massaggi, trattamenti viso e corpo, cerette e molto altro. Ideale per regalarsi piccoli momenti di relax.

“Per festeggiare insieme questo importante momento, sabato 9 dicembre dalle 17 offriamo un rinfresco ai clienti e a chi ha voglia di venire a conoscerci – annuncia raggiante Elena, che prosegue raccontando un po’ il suo vissuto. Una bella storia di coraggio quotidiano, di creatività e di grande forza -. Oggi davvero non potremmo essere più felici per questo ‘piccolo grande sogno’ che siamo riuscite a realizzare”.

“Svolgo l’attività di parrucchiera da molti anni, prima da dipendente e poi come titolare – racconta -. Nel vecchio salone, lavoravo proprio in questo spazio in piazza Indipendenza, finché la titolare non lo ha chiuso per trasferirsi. Dopo due anni di stop alla mia vita lavorativa, con l’appoggio di tutta la famiglia, ho deciso di aprire un piccolo negozio in via Dante. Alcuni anni dopo, a inizio 2020, ho avuto l’opportunità di poter spostare la mia attività in piazza Indipendenza. Sempre con il supporto della famiglia, dai miei genitori a mio marito, ho deciso di ampliare l’attività e trasferirmi quindi dove siamo oggi, questa volta anche con il prezioso aiuto di mia figlia Sara che, dopo il liceo, ha deciso di fermarsi a lavorare con me”.

Proprio quando sono finiti i lavori di ristrutturazione e adattamento, è scoppiata la pandemia ed è arrivato il primo lockdown. Era marzo del 2020. Elena e Sara erano pronte per trasferirsi, ma il lockdown ha costretto alla chiusura temporanea anche parrucchieri ed estetiste. Ecco che un momento di grande entusiasmo, viene smorzato da un fatto storico senza precedenti. Ma Elena e Sara fanno fronte a questo empasse con grande forza, senso di responsabilità e ottimismo.

Con un freschissimo sorriso, è Sara ora che racconta il suo ingresso nell’attività della mamma. “Sono qui da sempre, era quasi naturale appassionarsi al settore della bellezza. A 16 anni, quando ancora studiavo, ho iniziato a dare una mano nei fine settimana e durante le vacanze. Abbiamo sempre avuto il ‘sogno nel cassetto’ di avere un salone che offrisse servizi di estetica e cura dei capelli e finalmente siamo riuscite a realizzarlo nel 2020 – spiega Sara -. C’è voluto tanto coraggio, abbiamo passato tante notti insonni prima di decidere se trasferirci e ampliare. Dopo che abbiamo fatto il grande passo, quando tutto era pronto, è arrivato il Covid a bloccarci, ma con forza di volontà e speranza abbiamo proseguito nel nostro cammino, sempre con l’obiettivo di migliorarci, sia sul piano dell’estetica che dell’hai stylist. Il tempo ci ha dato ragione”.

Elena e Sara, oltre alla normale attività del salone, realizzano anche servizi di hair stylist, estetica e trucco per matrimoni: per la sposa e la mamma, o la sposa e la famiglia e le damigelle, lo sposo e la famiglia dello sposo, le nonne, le amiche, i testimoni. Non solo, anche per le comunioni, le cresime e tutte le cerimonie.

“Abbiamo fatto tanti sacrifici, anche a livello personale – racconta poi Sara -. Sognavo di fare l’estetista fin da piccola, ma nel momento in cui ho deciso di iscrivermi alla scuola professionale, la mamma ha aperto il negozio e non si potevano fare entrambi gli investimenti. Quando ho potuto intraprendere questo percorso di studi, c’è stato un grande impegno e sacrificio economico da parte della famiglia e anche da parte mia, perché da tre anni studio, con risultati eccellenti, e lavoro contemporaneamente. La mamma, per sopperire alla mia assenza, trascorre molte ore in negozio”.

“Sono stati 10 anni molto importanti – conclude Elena -. Siamo partite da meno di niente e ora abbiamo un salone che lavora e che ci rende davvero felici e dei clienti meravigliosi a cui vogliamo esprimere il nostro grande grazie per sceglierci con costanza. È anche grazie a loro che oggi possiamo festeggiare questo grande traguardo. Sabato 9 dicembre festeggiamo, speriamo di vederli tutti nel salone”.