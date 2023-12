Il comunicato:

"L'U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Alex Garabello, classe 2006, in arrivo dalla Cairese. Per lui si tratta della seconda esperienza in categoria, avendo vestito, un paio di stagioni fa, la maglia del Pallare. Benvenuto nella famiglia rossoblù Alex".