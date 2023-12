Serie D. Il Giudice Sportivo prende tempo per il caso Bra - Alcione. Due turni a Capra, uno a Picone, Mawete e Cenci

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 3/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - ALCIONE MILANO SSD A RL

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COSTAMAGNA DAVIDE (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna arbitrale, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPRA EDOARDO (VADO)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAWETE CHRIST JESUS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

PICONE GIUSEPPE (ASTI)

CENCI CHRISTIAN (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIRAUDO FEDERICO (ALBA CALCIO)

ROSANO SAMUELE (CHISOLA CALCIO)

AMARADIO LUCA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)