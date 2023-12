Buon esordio in casa per il Doria Nuoto Loano al circuito regionale CSI

3 dicembre nella piscina del PalaGarassini di Loano si è svolta la prima tappa del circuito regionale di nuoto CSI.



Numerosi i ragazzi dei corsi di nuoto di Doria Nuoto Loano che si sono cimentati nella loro prima gara: tutti loro hanno ottenuto ottimi risultati e, soprattutto, si sono divertiti tantissimo.



Da evidenziare in particolare la mascotte della squadra, Scola Tommaso, terzo di categoria nei 50 stile libero e primo nei 50 dorso.



"Un plauso a tutti i ragazzi per l'impegno e il sorriso portato in vasca - dicono dalla società - Appuntamento per tutti il 27 gennaio per la seconda tappa ad Albenga".