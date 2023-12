Calciomercato. La S.Filippo Neri Yepp Albenga ha un nuovo portiere, presentato Filippo Anfosso

Il comunicato:

"La società San Filippo Neri Yepp Albenga, nella persona del Direttore Sportivo Antonio Capezio e il dirigente accompagnatore Pietro Gianetti, è lieta di accogliere il neoacquisto Filippo Anfosso; estremo difensore del 2006 che recentemente ha militato nelle fila della Sanremese Calcio e vanta trascorsi giovanili nella blasonata Sampdoria. Crediamo fortemente in questo ragazzo, ci ha attirato subito per la sua precoce professionalità e grande voglia di mettersi in gioco, siamo certi che porterà notevole entusiasmo all’interno dello spogliatoio nella nostra Juniores Interprovinciale".