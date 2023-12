Giudice Sportivo, Eccellenza: tre giornate a Lepera, due per Provenzano

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 3/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/12/2023

CAMBIASO VALTER LUIGI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AVELLANO ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PETRACCA LEPERA FRANCO A. (SAMMARGHERITESE 1903)

A palla lontana, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROVENZANO CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FABBRI ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

KANE RASSIDOU (TAGGIA)

PEIRANO LORENZO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GARBARINO ALESSIO (CAIRESE)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARISONE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSO DIEGO (SERRA RICCO 1971)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SCALVINI TOMMASO (CAIRESE)

PANDISCIA DAVIDE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LORENZINI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MARRALE GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

DEL CORSO LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)

ROVIDO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

CALANDA ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASSATA LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

SYLLA CHEIKH ALIOUNE (IMPERIA CALCIO SRL)