GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/11/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPITANI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

PARMA FRANCESCO (VEZZANO 2005)

GARE DEL 2/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 MASONE

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e minacciose. Al momento dell'uscita dell'impianto sportivo, poi, mentre il ddg si avvicinava alla propria auto, alcuni sostenitori della società, a circa una ventina di metri da lui, gli rivolgevano nuovamente espressioni ingiuriose; nel momento in cui caricava la borsa in macchina e si metteva a sedere, uno di questi sostenitori si avvicinava a quest'ultima, appoggiandosi sullo specchietto lato guidatore, bloccando così l'auto ed impedendo il suo allontanamento.

A quel punto, visto che non voleva spostarsi, e che dietro di lui vi erano altre due/tre persone che si avvicinavano minacciosamente, il ddg era costretto a richiedere l'intervento della forza pubblica; mentre il ddg era al telefono con i Carabinieri, una persona, identificatosi come il vice presidente della società, riusciva ad allontanare i soggetti dalla macchina, permettendo il suo allontanamento.

La situazione di pericolo era tale che il ddg rimaneva al telefono con i Carabinieri fino all'ingresso in autostrada, per scongiurare ulteriori pericoli per la sua incolumità (sanzione attenuata per il fattivo intervento del vice presidente della società)

Euro 100,00

A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di 2 persone, una delle quali presentatasi ad inizio gara al ddg come dirigente della società, che per tutta la durata della gara insultavano il ddg e ne criticavano l'operato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

MAZZOCCHI PAOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

Durante una mass confrontation, entrava sul tdg senza autorizzazione, cercando il contatto fisico con un calciatore avversario senza ottenerlo, in quanto veniva trattenuto a fatica da dirigenti e compagni di squadrache insultava con toni molto pesanti; per tutto il 2o t., si posizionava in tribuna, urlando indicazioni alla squadra come se si trovasse sul tdg.

SQUALIFICA PER UNA GARA

SORBELLO ANGELO (BOLZANETESE VIRTUS)

RUFFA MASSIMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SQUALIFICA

RUFFA MASSIMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOGGIANO SIMONE (PANCHINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

EDDIBA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A gioco in svolgimento, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose (art. 36 novellato CGS).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RUFFA GIACOMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

Si avvicinava ad un calciatore avversario a terra a seguito di un contrasto e tentava di rialzarlo con la forza strattonandolo per la maglietta e, non riuscendoci, cerca di colpirlo venendo fermato dai compagni

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VALVERDE ROMERO RENATTO ALISSAN (OLIMPIC 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

RUFFA FRANCESCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

MANGIATORDI ALESSIO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIORI FABIO (MASONE)

Dopo la fine della gara, davanti all'uscita degli spogliatoi, tentava di aggredire il portiere avversario venendo trattenuto con estrema difficoltà da tre compagni di squadra; continuava nel tentativo di aggressione per almeno un minuto, prima di essere allontanato di forza e quindi calmarsi. Tale situazione creava anche un parapiglia tra i sostenitori presenti in tribuna. Dopo circa 15 minuti dal fatto andava nello spogliatoio del ddg per scusarsi del fatto (sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (III INFR)

CUNEO ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

GIUSO GIANFRANCO (CA DE RISSI SG)

SACCHI LORENZO (CA DE RISSI SG)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MARCON MATTEO (LIDO SQUARE F.B.C.)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

MILAZZO CHRISTIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

LUCIANI DAVIDE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

QUARANTA MATTIA (BRUGNATO 1955)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

LUTERO GIACOMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BUZZANCA MATTIA (LIDO SQUARE F.B.C.)

NDOJ RONALDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

MUTO ANDREA (MASONE)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

TURCANU ION (PANCHINA)

SOLARI BASANO ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BARRANCA FABIO (SPOTORNESE CALCIO)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

MACHUCA GOMEZ WILSON J. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SCAPIN EMANUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROTUNNO ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)

MIGONE MIRKO (COGORNESE)

AMARO ANTONIO (MASONE)

FRANCHINI BRYAN (OLD BOYS RENSEN)

PATRONE MARCO (OLD BOYS RENSEN)

PELOSIN CRISTIANO (PANCHINA)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRIARUGGIA G.MORA)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

ALBANESE MAICOL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CORRADO SAMUELE (SANTERENZINA)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

GARE DEL 3/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CENGIO

A titolo di responsabilità oggettiva, in quanto, a partire dal 30' del secondo tempo, un sostenitore della società (la cui appartenenza alla società era riconoscibile sia per le frasi da lui pronunciate sia per il suo recarsi verso il pullman della squadra insieme a tutti i calciatori e ai dirigenti della società) continuava a urlare all'indirizzo del ddg espressioni minacciose. Inoltre, al termine della gara, il medesimo soggetto, accompagnato da una ragazza che si identificava come la fidanzata di uno dei calciatori della società, affiancava il ddg, mentre percorreva a piedi il breve tragitto compreso tra l'impianto sportivo e la sua auto. I due in un primo momento contestavano alcune sue decisioni tecniche, poi, in un secondo momento, mentre il ddg si allontanava e rivolgeva loro le spalle, il soggetto precedentemente citato gli urlava espressioni gravemente irriguardose e dal tono di minaccia.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/12/2023

BOFFA GIUSEPPE (CENGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUPO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

VACCARI FABIO FRANCESCO (BORGIO VEREZZI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

BONANNO MARCO (SORI)

Alla notifica di un provvedimento di ammonizione, iniziava e continuava ad urlare al ddg espressioni gravemente irriguardose e lesive del prestigio arbitrale e tirava un pugno alla panchina continuando ad urlare ulteriori espressioni irriguardose all'indirizzo dl ddg medesimo; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava verso di lui, tanto da farlo indietreggiare di qualche passo, continuando a urlare e venendo portato via dai propri dirigenti e calciatori (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAPOZZUCCA FRANCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE (III INFR)

TRAVI FRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PELLEGRINO GIUSEPPE (ALTARESE)

RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BONANNO MARCO (SORI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BORGHETTI MICHELE (IRON FOX AMEGLIESE)

Espulso per un grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose (art. 36 novellato CGS)

DENARO FABIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

Dopo un fallo fischiato a favore degli avversari, rivolgeva al ddg ad alta voce un'espressione ingiuriosa. Mentre usciva dal tdg, reiterava ulteriori espressioni ingiuriose e ritardava di 1' l'uscita dal tdg. Continuava nel proprio comportamento dagli spalti nei pressi delle panchine, ad ogni decisione arbitrale. Alla ripresa di gioco, mentre il ddg rientrava sul tdg, lo fissava e lo minacciava urlando e gesticolando con la mano, e rivolgendogli un'espressione derisoria (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento anche dopo l'espulsione)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

Espulso per doppia ammonizione, prima di abbandonare il tdg, applaudiva il ddg in modo sarcastico e si congratulava con lui ironicamente (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per la tenuità del comportamento tenuto)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VANNUCCI SAMUELE (CEPARANA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)

MANCUSO EMANUELE (CASTELNOVESE)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

SAGNO KEMO (VEZZANO 2005)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAGLIANO ANDREA (ALTARESE)

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)

NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

DROVANDI JACOPO (CEPARANA CALCIO)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

BASTONI FABIO (PLODIO 1997)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)





AMMONIZIONE (III INFR)

COZZI ROBERTO (ALBISSOLE 1909)

PASQUINO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

VIGANO LORENZO (BORGIO VEREZZI)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

PIASTRA MATTIA (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

MOLINARI MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

SIMONI ALDO (RICCO LE RONDINI)

RUSSO STEFANO (RIESE)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

BOTTE RUBEN (AREA CALCIO ANDORA)

COSTAMAGNA LORENZO (AREA CALCIO ANDORA)

CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

DOMINICI ANDREA GABRIELE (CORNIGLIANO CALCIO)

MACCHIONI ROBERTO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CERESI ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

BORGHETTI MICHELE (IRON FOX AMEGLIESE)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

PARLATO MATTEO (MARASSI 1965)

CICCARELLO DARIO (MAROLACQUASANTA)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

CUSIMANO GIANLUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

TORIELLO FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

LO FARO GABRIELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ODDERA ALBERTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

QUEZADA MENDOZA S. (RICCO LE RONDINI)

BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

CROVETTO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PESCO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANTONASTASO EMANUELE (ALTARESE)

BOSSI FEDERICO (APPARIZIONE FC)

FRANCHINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)

DOUHAB WALID (BORGIO VEREZZI)

GAMBETTA TIZIANO (BORGIO VEREZZI)

LOCATELLI PIETRO (BORGIO VEREZZI)

NIDA KEVIN (BORGIO VEREZZI)

OLGUIN GALVEZ ANDRES (BORGO INCROCIATI)

DALESIO FABRIZIO (CASARZA LIGURE)

IEZZI ALESSANDRO (CASARZA LIGURE)

POLVERINI MATTEO (CASARZA LIGURE)

BELFORTI ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

CONTI MARCO (IRON FOX AMEGLIESE)

FRULLETTI TOMMASO (IRON FOX AMEGLIESE)

GUERRA ANDREA (LETIMBRO 1945)

PASTORE ARMANDO (MARASSI 1965)

DELFINO GIORGIO (MILLESIMO CALCIO)

DITO FEDERICO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GHISO ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MALOUKI HAMZA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GHINI PAOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CAROGLIO FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

COVATTA BRANDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)