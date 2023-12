Celle Ligure ha premiato "Il più veloce della classe"

E, per una volta, il teatro di una bella giornata dedicata all’atletica leggera ed allo sprint in particolare non è la pista sintetica del Centro Sportivo Olmo Ferro ma bensì la centralissima Via Torre!

Ubicata tra i due edifici scolastici che a Celle Ligure ospitano Medie ed Elementari ha ospitato la manifestazione “IL PIU’ VELOCE DELLA CLASSE”, promossa dal Centro Atletica Celle Ligure in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Celle Ligure.





In gara in questa occasione ragazzi e ragazzi iscritti alle classi 4e e 5e delle locali Scuole Elementari, impegnati su di un percorso di 50 metri in leggera salita.

4 corsie a disposizione, pronti … via!!!

Per ogni gruppo gara batterie, semifinali e finalissima!





Questi i risultati delle finali.

Classi 4e Femminili:

Solo pochi centimetri dividono la vincitrice Giulia Pisu dalla seconda classificata Chiara Rossi. 10.0 il crono di entrambe. Vicinissima anche la terza classificata, Anna Canepa, artefice di 10.01

Classi 5e Femminili:

Vicky De Muro si aggiudica la gara in 9.5. Alle sue spalle vicinissime Adele De Fabiani e Aurora Curcio, per entrambe il tempo di 9.6.

Classi 4e Maschili:

Impressiona Alessio Bracco che si impone nettamente correndo in 9 netti! Seconda piazza per David Nurcja e terza per Gabriele Sistro.

Classi 5e Maschili:

Affermazione netta per Omar Tamaoudi in 8.4. Argento a Gioele Cassettai in 8.6 e bronzo a Pietro Da Costa in 9.4.





Il prossimo 18 dicembre vedremo invece all’opera ragazzi e ragazze delle Scuole Medie.

Una nuova location, con la riproposizione della Galleria Crocetta, sul lungomare di Celle Ligure.