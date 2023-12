Calcio. Il sistema della LND in tilt, trasferimenti e operazioni comunque abilitati via pec

Le prime segnalazioni sono arrivate nella mattinata di venerdì a macchia di leopardo da tutta Italia, poi quelli che sembravano disservizzi randomici in realtà si sono trasformati in un cedimento dell'intero sistema della LND.

Da ieri infatti l'intera piattaforma della Lega Nazionale Dilettanti non è accessibile da società e utenti: un problema non indifferente soprattutto in questa fase dell'anno durante l'apertura delle liste di trasferimento.