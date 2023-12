Calcio. Imperia, ultima dell'anno in casa contro l'Athletic Club Albaro. Buttu: "Ci aspetta uno step importante"

Ultima gara casalinga per l'Imperia domani ad Andora contro l'Athletic Club Albaro. Una partita in cui i nerazzurri saranno quasi tutti a disposizione: mancheranno solamente Biffi e lo squalificato Cassata.

Mister Pietro Buttu la presenta così: "Per questa squadra parlano i numeri: è la seconda miglior difesa del campionato, e poi in panchina sono guidati da un allenatore esperto della categoria come Mariani. Sarà uno step importante da provare ad aggiungere al nostro percorso, fin qui ottimo".

La classifica si fa sempre più corta e avvincente, con il Rivasamba ancora capolista a 27, ma l'Imperia dopo il successo di Pietra Ligure è secondo da solo a quota 26. Seguono Campomorone e Cairese a 2 e Angelo Baiardo a 24.

Ma Buttu non si schioda dal suo credo e dal suo pensiero: "Guardarla ora ha veramente poco senso, i conti si faranno alla fine. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e nulla di più".

La Ssd Imperia Calcio comunica l'elenco dei convocati per la partita Imperia-Athletic Club Albaro di domani, domenica 10 dicembre ore 15 ad Andora, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza

Portieri

Alioune Sylla, Fabio Rinaldi

Difensori

Lorenzo Gandolfo, Simone Guida, Omar Leo, Mirko Ravoncoli, Tommaso Scarrone, Filip Varaldo

Centrocampisti

Nicholas Costantini, Stefano Faedo, Luca Garibbo, Giuseppe Giglio, Samuele Mander, Tommaso Morchio, Santiago Szerdi

Attaccanti

Federico Ardissone, Lorenzo Cassata, Filippo Scalzi, Davide Trucchi, Michael Ventre