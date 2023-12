Calcio, Prima Categoria B. Lo Speranza cade nel finale, Arcidiacono graffia subito e l'Olimpic supera il Masone

Non sono bastati gli arrivi di Ranne e Berruti per lanciare questa sera lo Speranza in zona playoff.

I rossoverdi hanno dovuto cedere il passo all'Old Boys Rensen, avanti già nella prima metà del primo tempo con il gol di F. Bozzo.

Ad inizio ripresa il pareggio di Conti non è stato suffificnete a regalare un risultato utile ai savonesi, piegati a pochi minuti dalla fine da Freccero.

Lascia subito il segno Alessio Arcidiacono, l'ex esterno di Celle e Pra battezza subito al meglio il trasferimento all'Olimpic, determinando il risultato contro il Masone.

Il programma: