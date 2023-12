La nota del club biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che la partita di domani in programma allo stadio Luigi e Pasquale Oliveri di Campo Ligure alle ore 15, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione, è stata rinviata per neve.

La data del recupero verrà resa nota appena si avranno notizie a riguardo.