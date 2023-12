Calcio, Eccellenza. Meno due al titolo di campione d'inverno, rotta verso levante per le due savonesi

A meno di strappi improvvisi sarà con tutta probabilità necessario attendere la fine del girone di andata per conoscere il nome della squadra campione di inverno in Eccellenza.

Le prime cinque squadre raccolte in soli tre punti rappresentano un caso più unico che raro nelle ultime stagioni, seppur i club al vertice stiano vivendo periodi differenti.

Guida il Rivasamba, in risalita Imperia e Cairese, passista il Campomorone, in frenata l'Angelo Baiardo.

Sul fronte savonese non sarà una domenica qualsiasi per il Pietra Ligure che, ospite della Voltrese, ha l'opportunità di scrollarsi di dosso la zona playout. Impegno esterno anche per la Cairese, ospite del Forza e Coraggio.

Il programma: