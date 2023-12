Calcio. Promozione. LA SESTRESE ESPUGNA LOANO! I verdestellati infliggono il primo ko alla San Francesco Loano

SAN FRANCESCO LOANO - SESTRESE 1-2 (Camera 33', Camera 52', Alberto 87')

FINISCE QUA!

50' anche Gallo per l'assalto finale, fischiato però poi un fallo dopo la punizione

48' giallo a Valmati

46' anche Halaj allo stacco, blocca facile Cannavò

45' cinque di recupero

44' cross di Calcagno e stacco alto di Auteri

42' ACCORCIANO I ROSSOBLU!! TIRO DI TOTARO RESPINTO, TAP IN VINCENTE DI ALBERTO ZACCARIA

41' Zanetti - Sighieri, rinforza gli ormeggi Valmati

39' TOTARO AD UN PASSO DAL GOL, CORNER S.F. LOANO. Piazzato battuto corto buttato via. il numero sette ci ha provato, poi tiro raccolto da Auteri che viene ribattuto

38' ci prova Auteri, sterzata e palla sul destro in area, tiro sul primo palo che termina fuori

35' ad ogni fallo si accende una discussione, finale di gara a temperature altissime

32' giallo per Auteri e Lanza, battibecco che vale la sanzione: clima infuocato

31' ora si fa durissima: doppio giallo a Buonocore, espulso il centrocampista per un fallo su Sighieri all'altezza della panchina ospite

30' in pieno clima partita Valmati, il tecnico sta telecomandando i suoi

29' fallisce il 2-1 Totaro, diagonale che non trova lo specchio dopo un ottima ripartenza sull'out sinistro, si è accesso l'Ellena, sarà un finale scoppiettante

28' rosso diretto al vice La Monica, proteste furiose dopo un fallo fischiato a favore degli ospiti

26' molto duro Halaj su Ungaro, giallo sacrosanto

25' pochissime azioni degne di nota in questa ripresa, il 2-0 non ci voleva proprio per i rossoblu, che hanno accusato l colpo almeno per dieci minuti

23' proseguono i cambi: Bazzurro - Zanoli

21' Cavallone per Chiarabini, altra mossa di Valmati

20' traiettoria insidiosa di Sighieri, palla bassa respinta da Gallo

19' falloso Buonocore sul neoentrato Delgado, punizione in avanti verdestellata

17' qualche sortita offensiva rossoblu negli ultimi minuti, ma nessun pericolo concreto creato a Cannavò

16' Castelli e Delgado per Camera e Palmisano nella Sestrese

12' sembra essere abbattuta dal punto di vista mentale la S.F Loano, serve una scintilla

8' ammonito Zanoli, punizione rossoblu

7' RADDOPPIO SESTRESE! ANCORA CAMERA. Piazzato di Sighieri, palla che arriva sul secondo palo dove Camera tutto indisturbato arriva col piattone destro e batte Gallo

6' giallo per Staltari, ripartenza di Sighieri fermata

5' diagonale di Auteri sul fondo dalla destra

3' altro cambio per Cattardico, Halaj per Rocca

16:12 ripartiti

Staltari al posto di Taku nella S.F. Loano

SECONDO TEMPO

49' finisce qua la prima frazione. Quarantacinque minuti ricchi di agonismo, tanti falli e battaglia in mezzo al campo

46' tre minuti di recupero

45' in ritardo Palmisano su Auteri, giallo inevitabile. Punizione rossoblu, soluzione di Auteri dritta sulla barriera, a Cattardico non è piaciuta, preferiva la battuta in mezzo di Calcagno vista la posizione defilata

44' altro contatto stavolta su Rocca, l'azione prosegue e Buonocore spara dal limite, respinge Cannavò

42' Totaro in area calcia, tiro deviato, forse di mano, proteste accese di pubblico e giocatori rossoblu

38' giallo per l'autore del gol Camera, falloso l'intervento su Auteri

34' giallo per Calcagno

33' MA CHE AZIONE HA FATTO LA SESTRESE, I VERDESTELLATI PASSANO! Azione stupenda sulla destra tutta di prima, doppio triangolo a liberare Lanza, che con un sombrero si libera di un avversario e si invola sulla fascia, cross in mezzo, velo di Balestrino e poi arriva Camera col destro che batte Gallo

30' si libera Auteri per vie centrali e prova la botta da fuori, esito alto

29' pressione alta dei rossoblu, si risolve con un fallo su Cannavò

27' potrà non piacere per il suo comportamento, ma la classe di Sighieri non manca mai, il numero dieci prova un tiro a giro sul secondo palo da posizione molto defilata, palla alta

24' a terra Sighieri, nessun fallo però per Fraticelli, soccorsi in atto per il numero dieci

22' traiettoria di Calcagno respinta con i pugni, ma niente angolo causa un fallo in attacco

21' arriva il tanto atteso giallo (dal pubblico) a Sighieri per proteste, altro piazzato per la S.F. Loano

19' punizione S.F. Loano affidata a Calcagno, palla in mezzo, sfera respinta ma rimane li, alla fine viene fischiato un fallo in attacco

18' la Sestrese costruisce bene sulla sinistra, altro dialogo tra Sighieri e Palmisano, cross in mezzo per Zanoli, che spara alto da buona posizione: occasione verdestellata

14' giu Rocca in area dopo il tiro di Totaro, che prima si è visto respingere la conclusione, e poi ci ha riprovato, ma tutto fermo per offside

11' ed ecco il primo giallo all'indirizzo di Buonocore

10' tanti i fischi di Fraticelli in questi primi dieci minuti

8' veementi proteste di Sighieri per un fallo non fischiato, giallo per proteste che poteva starci

7' squadre in campo a specchio, 4-3-3 per entrambe

1' subito una bella trama della Sestrese, Sighieri-Camera- Balestrino e ancora Camera, poi il cross non sfruttato

15:07 partiti!

Entrate le squadre, ma i fumogeni nella parte frontale dell'impianto ritardano ulteriormente l'inizio. Si attende il che il fumo si diradi dalla parte della Sestrese.

Un po' in ritardo l'inizio della sfida, mancano ancora i componenti della panchina di entrambe le squadre

FORMAZIONI :

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Calcagno, Taku, Alberto, Balla, Basso, Totaro, Buonocore, Rocca, Auteri, Bonifazio

A disposizione: Barelli, Angelico, D'Aprile, Staltari, Ciravegna, Kuzorle, Halaj, D'Aiuto, Di Lorenzo

Allenatore: Cattardico

SESTRESE: Cannavò, Camera, Palmisano, Merialdo, Ravera, Ungaro, Lanza, Zanoli, Balestrino, Sighieri, Chiarabini

A disposizione: Parise, Puppo, Zanetti, Bazzurro, Castelli, Tecchiati, Delgado, Cavallone, Pische

Allenatore: Valmati

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Jetmir Hasa (Albenga)