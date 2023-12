Calcio, Seconda Categoria. Le capolista allungano negli anticipi, inseguitrici attese alla pronta risposta

GIRONE A

Si attende la risposta di Borghetto e Imperiese al rotondo 7-0 con cui il Pietra B ha superato nell'anticipo il San Bartolomeo Cervo.

I granata affronteranno all'Oliva la Matuziana, i ponentini saranno ospiti invece del Bordighera Sant'Ampelio.

Tante novità di mercato in vista per il Cisano già nella partita contro il Real Santo Stefano, mentre la Villanovese sarà di scena in casa del Riva Ligure.

GIRONE B

Il primato non è contendibile dopo il successo di ieri del Dego sul Priamar B, motivo per cui le prime inseguitrici non possono permettersi di rallentare il passo.