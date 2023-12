I record bussano alla porta della Spotorno Run, la vittoria a Mattia Galliano

Una bellissima edizione della Spotorno Run ha consentito agli appassionati podisti savonesi (ma non solo a loro) di chiudere in un’atmosfera di festa la stagione agonistica, dandosi l’arrivederci al nuovo anno. La sfida sulle strade di Spotorno, inserita nel calendario nazionale Fidal, ha visto al via oltre 250 atleti, divisi fra prova competitiva e non, impegnati sul circuito di 5 km da ripetere due volte che ha anche messo la parola fine al Campionato Provinciale, articolato su 3 prove.

La gara ha esaltato le qualità di Mattia Galliano. Il portacolori della Roata Chiusani ha dominato la gara infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. 31’33” il suo tempo finale che gli è valso il nuovo record del percorso, 6” meglio di quanto fece l’azzurro Marouan Razine lo scorso anno. Galliano ha chiuso con 1’36” di vantaggio su Carlo Pogliani (Gp Parco Alpi Apuane) e 1’53” su Davide Cane (Sai Frecce Bianche).

Successo netto anche fra le donne dove Camilla Magliano (Gs Orecchiella Garfagnana) non ha mancato di molto la Top 10 assoluta chiudendo 13esima. 36’38” il suo tempo conclusivo con 1’22” su Gaia Gagliardi (Brancaleone Asti) e 2’24” su Chiara Giovando (Atl.Monterosa). Tutte e tre sono scese sotto il precedente record, a dimostrazione dell’estrema scorrevolezza del tracciato e delle ideali condizioni climatiche.

Chiude assolutamente in positivo la seconda edizione della Spotorno Run e la Podistica Savonese, chiamata all’organizzazione tecnica dal Comune di Spotorno, desidera ringraziare tutte le associazioni, gli sponsor ma soprattutto i volontari che si sono prodigati nella riuscita dell’evento che può davvero diventare una classica della corsa su strada di fine anno, richiamando grandi numeri di partecipazione su un percorso che non può essere dimenticato.