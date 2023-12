Buttu: “Un punto guadagnato. L’Imperia deve tornare in Serie D. Mercato? Scalzi resta con noi”

Un pari con qualche rammarico, commenta il tecnico Pietro Buttu, ma che non intacca le ambizioni della compagine nerazzurra.

Mister, un punto guadagnato o due punti persi?

Per come è andata ieri, è stato un punto guadagnato. È una gara che abbiamo agguantato alla fine. Dopo il novantesimo.

Ultimi 10 minuti di blackout, demerito vostro o merito degli avversari?

È più demerito nostro. Il secondo gol è nato da un errore del portiere, anche se fino ad ora è stato sempre impeccabile. Quindi non parlerei degli errori individuali, ma della prestazione del gruppo. Forse, abbiamo pensato dopo il secondo gol di Scalzi di averla messa sui binari giusti e purtroppo così non è stato. Devo fare un plauso alla squadra e una menzione particolare,anche se non mi va di parlare del singolo, a Scalzi, i suoi due gol sono stati due perle. Certe giocate le può fare soltanto un giocatore molto forte.

Cosa resta del pareggio di domenica e del mancato aggancio alla vetta della classifica?

Ci prendiamo il punto perché la sconfitta avrebbe inciso sul morale. In questo momento non bisogna guardare la classifica, conta più rimanere attaccati al gruppo. Analizziamo la prestazione, il campionato è equilibrato e non ci sono partite facili. I risultati degli altri campi – e mi riferisco a quelli di ieri, contano fino ad un certo punto. Piuttosto che agli altri guardiamo in casa nostra. Fino a ieri abbiamo avuto un ruolino di marcia importante, soprattutto in casa, e i numeri parlavano per noi. Athletic Club è una squadra che non ti fa giocare e quindi ti devi adeguare e noi siamo stati bravi fino alla loro rimonta.

Classifica corta e obiettivo stagionale dichiarato Imperia?

Il nostro obiettivo è di tornare in Serie D, senza troppi giri di parole. È l’anno del centenario e quindi non possiamo esimerci dal provare a vincere il campionato.

Calciomercato alle porte, occorrono rinforzi?

L’importante è mantenere il gruppo che ho già, sono molto contento dei miei ragazzi per cui andando avanti con questo gruppo sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni importanti a fine campionato.

Scalzi blindatissimo dalla società?

Ce lo teniamo stretto. Posso confermare che rimarrà con noi e non è nelle idee della società sentire offerte da parte di altri club.

Prossimo turno contro il Golfo Paradiso?

Bisogna chiudere bene il girone d’andata anche se sarà una partita tosta perché torno a ribadire che non ci sono partite facili in questo girone.