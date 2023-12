Calcio. "Bravo Mattia Di Fino!" Il Ceriale si congratula per l'esordio in Serie D del suo ex giocatore

Una notizia che rende felice tutti gli addetti ai lavori della società Ceriale. Domenica la Sanremese, in occasione del pareggio interno contro il Chieri, ha schierato titolare Mattia Di Fino (clicca QUI per sentire le sue parole), classe 2006 cresciuto nel settore giovanile biancoblu, che fa così il suo esordio assoluto in Serie D.