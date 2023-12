Calcio. Dal Piemonte sono certi, la proprietà della Cairese nella cordata pronta a rilevare il Novara

E' rimbalzata con rapidità anche in provincia di Savona la notizia del cambio di proprietà al vertice del Novara Calcio.

Il motivo è riportato dai principali siti piemontesi e sportivi, con il target puntato sulla terza serie: anche la famiglia Boveri farebbe infatti parte della cordata strutturata da Pietro Lo Monaco, ex dirigente tra le altre di Catania e Genoa.

I rumors danno al vertice dirigenziale Marco La Rosa, ex presidente di Trapani e Giarre, con la proprietà della Cairese pronta a svolgere un ruolo di primo piano nell'assetto societario.

Per avere conferma non bisognerà attendere: le firme per il passaggio del club dovrebbero avvenire nelle prossime ore.