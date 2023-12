Calcio, Prima Categoria. San Filippo Neri Yepp Albenga, Torregrossa traccia il primo bilancio stagionale: "Squadra in crescita"

Il San Filippo Neri Yepp Albenga sta disputando il suo campionato di Prima Categoria, con la zona salvezza molto vicina.

I giallorossi, dopo il 2-2 ottenuto con le unghie e con i denti sul campo complicato della Golfodianese, navigano a quota 13 punti e con l'occasione di chiudere il 2023 con una vittoria contro la Virtus Sanremo.

Ad analizza la divisione di posta del "Marengo" di Diano Marina in casa giallorossa è mister Torregrossa: "Il pareggio ottenuto su un campo difficile come quello di Diano e disputando una buona gara come intensità e azioni create contro una squadra forte, vale molto e dà continuità di risultati a quanto stiamo facendo".

Il tecnico dei giallorossi è tornato dove allenava qualche anno fa la Juniores della Golfodianese: "Tornare a Diano per me sarà sempre un'emozione particolare, perché il triennio passato lì è stato ricco di soddisfazioni e mi ha permesso di conoscere una dirigenza formata da ottime persone ed allenare un gruppo di ragazzi di cui conservo un ricordo speciale ed alcuni di loro sono oggi giocatori della San Filippo Neri Yepp".

Torregrossa analizza la prima parte di stagione dei suoi ragazzi: "La squadra sta crescendo come gruppo e portando a casa risultati importanti soprattutto in trasferta, se domenica saremo bravi a vincere contro la Virtus Sanremo allora potremo dire di aver disputato un buon girone d'andata e porre le basi per una salvezza tranquilla ; sta solo a noi fare in modo che vada così, senza cali di tensione o sottovalutando l'avversario anche se attualmente all'ultimo posto in classifica".