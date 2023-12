5° Memorial Andrea Scozzese. Albenga Volley ospite di Volleyrò Casal de Pazzi

Sono state feste dell’Immacolata molto particolari per la squadra Under 14 dell’Albenga Volley, le biancoblù sono infatti state ospiti di Volleyrò Casal de Pazzi per il 5° Memorial Andrea Scozzese, torneo riservato alle affiliate della società romana.

Un’esperienza fantastica, che ha permesso alle ragazze di coach Stefania Pezzillo di confrontarsi con realtà di assoluto livello nazionale e abituate a certi palcoscenici: “Un torneo di altissimo livello, giocato con squadre che lotteranno per il titolo di categoria” – le parole dell’allenatrice ingauna – “Per noi è stato già bello essere lì a giocare con loro, che mettono in campo una pallavolo ben diversa dalla nostra. Nonostante questo, e un avvio un po’ timoroso, ci siamo sciolte giocando una terza gara anche con un buon livello. Era importante mettersi alla prova contro formazioni come queste e abbiamo dimostrato che giocando come sappiamo possiamo anche dire la nostra. Non ci resta che allenarci per crescere ancora, sia a livello emotivo che tecnico”.

Un’ulteriore occasione per tutta la società per amalgamarsi sempre più al progetto portato avanti da Volleyrò, autentica eccellenza nazionale per quanto riguarda il settore giovanile.