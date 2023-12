Volley femminile. Albisola, settima vittoria in campionato: Gobbo All Duovolley affondato al tie-break

ALBISOLA PALLAVOLO - GOBBO ALL DUOVOLLEY 3-2

(25-17; 16-25; 21-25; 25-20;15-8)

Continua a volare in alto nel campionato di Serie B2 femminile l'Albisola Pallavolo, che ottiene la settima vittoria su dieci partite disputate, piazzandosi al quarto posto in classifica.

Al Palasport Besio arriva per le savonesi una vittoria sofferta ma tanto importante per 3 set aa 2 contro il Gobbo All Duovolley.

Un match ribaltato, visto che le ospiti erano andate avanti nei parziali per 2 set a 1 (16-25 e 21-25), dopo aver perso il primo set 25-17. L'Albisola Volley reagisce e pareggia i conti con un sofferto 25-20. Le padrone di casa chiudono i giochi al tie-break per 15-8, ottenendo due punti importanti.