Basket. Il recap settimanale con i risultati delle squadre liguri

SERIE A2/F | Cestistica espugna il campo della Stella Azzurra





Torna alla vittoria Cestistica Spezzina di Coach Corsolini. Le Bianconere hanno avuto la meglio contro la Stella Azzurra Roma di Coach Chimenti nel Girone A di Serie A2. Il referto rosa ottenuto all’Arena Felici permette alle giovani liguri, con top scorer una Francesca Baldassarre da 14 punti, di stazionare al settimo posto, con un record fin qui di 6-4.





Stella Azzurra Roma vs Cestistica Spezzina 47-83





SERIE B INT | Spezia superata da Cecina, Sestri da Arezzo





Doppia sconfitta per le due liguri nel Girone B di Serie B Interregionale. Da un lato lo Spezia Basket di Coach Scocchera, superato al PalaSprint dal Basket Cecina di Coach Da Prato. Spezzini, trascinati da un Filippo Paoli da 18 punti, rimaneggiati a causa degli infortuni ma comunque in partita nonostante un avvio-shock, da 36 punti subiti. La Pallacanestro Sestri di Coach Guida viene invece superata al PalaAgata contro il Basket Arezzo di Coach Evangelisti. Primo tempo equilibrato, con il parziale della terza frazione decisivo per gli aretini nonostante i 22 punti di Rimantas Daunys. Spezia quarta con recordo di 7-5, Seagulls undicesimi con record di 2-10.





Spezia Basket vs Basket Cecina 76-91

Basket Arezzo vs Pallacanestro Sestri 81-57





SERIE B/F | Brillante vittoria per Academy, Pegli a riposo





In Serie B toscana torna alla vittoria Academy La Spezia di Coach Bonanni. Le spezzine superano al PalaMariotti Number 8 Valdarno di Coach Venturi e smuovono così la classifica, portandosi a un record di 4-8. Le Accademiche, con Martina Guerreri top scorer da 15 punti, si trovano attualmente al nono posto a pari punti rispetto a PF Prato, Basket Golfo Piombino e BF Pontedera. Turno di riposo, invece per il Basket Pegli di Coach Pozzato in Serie B piemontese.





Academy La Spezia vs Number 8 Valdarno 82-50





SERIE C UNICA | CUS campione d’inverno nel Girone B, vittoria Vado e sconfitta MY





Il CUS Genova Basket di Coach Pansolin espugna il campo dell’Area Pro 2020 di Coach Baldovin e si laurea campione d’inverno nel Girone B di Serie C Unica. Trascinati da un Duccio Galluzzi da 23 punti, gli Universitari conquistano dunque il primo posto grazia a un record di 10-1. Nello stesso girone cade, invece, il MY Basket Genova di Coach Innocenti in casa contro l’Arona Basket di Coach Petricca. Sono 21 i punti di Luca Penco con canotta Biancoblù, compagine che si trova attualmente al settimo posto con record di 5-6. Brillante vittoria, infine, per la Pallacanestro Vado di Coach Imarisio nel Girone A. Pappagalli vittoriosi al Geodetico contro Basket College Novara di Coach Tarlao anche grazie ai 28 punti di Nicolò Buscicchio, top scorer della squadra. Vadesi attualmente noni con record di 3-8.





Area Pro 2020 vs CUS Genova Basket 58-77

Pallacanestro Vado vs Basket College Novara 89-83

MY Basket Genova vs Arona Basket 79-86





DR1 | LEVANTE | Tigullio fa dieci su dieci, due punti d’oro per Chiavari contro Lerici





Dieci su dieci per il Tigullio Basket di Coach Caversazio nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Espugnato il PalaSprint contro il Basket Follo di Coach Strano, i sammargheritesi si trovano attualmente a 20 punti, con quattro di vantaggio su Gino Landini di Coach Ricci. Lericini sconfitti al PalaCarrino contro l’Aurora Chiavari di Coach Marenco, trascinata dal duo composto da Derick Enoyoze e Gianluca Garibotto.





Risultato, quello di Chiavari, delinea un solco di quattro punti tra la quarta in classifica, ovvero Next Step Rapallo di Coach Villani, e la quinta, ovvero Villaggio Basket di Coach Annigoni. Accademici vincenti al Parco Tigullio contro Blue Sea Lavagna di Coach Soncini, ancora a secco di vittorie. Villaggini superati in trasferta da Valpetronio Basket, in ripresa nelle ultime settimane e giunta alla sua seconda vittoria stagionale.





Valpetronio Basket vs Villaggio Basket 80-68

Aurora Chiavari vs Gino Landini 73-59

Basket Follo vs Tigullio Basket 46-73

Blue Sea Lavagna vs Next Step Rapallo 54-78





DR1 | PONENTE | Auxilium a punteggio pieno, Loano in scia





Sale a 18 punti l’Auxilium Basket di Coach Pezzi nella Conference Ponente di Divisione Regionale 1. Marassini vincenti nella sfida contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa, ferma al sesto posto a 4 punti. Brillante vittoria del Basket Loano di Coach Lupi al PalaVarazze contro la Juvenilia Varazze di Coach Pozzo, con i loanesi trascinati dai 25 e 29 punti di Matteo Revetria e Mattia Martino. Infine, brillante referto rosa per il Cogoleto Basket di Coach Robello, capace di espugnare il PalaSharkers contro il Basket Pegli di Coach Conforti e di avvicinare il quarto posto, ricoperto dai varazzini. Riposava il BVC Sanremo di Coach Deda.





Ardita Juventus vs Auxilium Basket 75-84

Basket Pegli vs Cogoleto Basket 64-68

Basket Loano vs Juvenilia Varazze 93-73





SERIE C/F | Bagalà e Vittiman trascinano Lerici e Academy





Due partite disputate e due rinvii nell’ultimo weekend di Serie C. Vittoria per Academy La Spezia di Coach Bonanni, ottenuta al PalaMariotti contro l’Amatori Savona di Coach Dagliano. Top scorer delle spezzine Giorgia Vittiman con i suoi 17 punti, preziosi per la vittoria delle Accademiche. Vittoria anche per Gino Landini di Coach Cabani, vittoriosa in trasferta al PalaMarco contro New Basket Ponente di Coach Accinelli. Mattatrice della sfida Giulia Bagalà, autrice di 26 punti con tre triple nell’ultimo quarto che hanno di fatto chiuso la contesa. Rinviate, infine, le sfide tra Polysport Lavagna di Coach Bernardello e Cestistica Savonese di Coach Oliveri e tra Basket Sestri di Coach Cassaro e Brondi e l’Ardita Juventus di Coach Giacobbe.





Academy La Spezia vs Amatori Savona 57-44

New Basket Ponente vs Gino Landini 64-72

Polysport Lavagna vs Cestistica Savonese *Rinviata*

Basket Sestri vs Ardita Juventus *Rinviata*