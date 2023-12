Karate Club Savona. Sotto l'albero una medaglia di bronzo e tanti piazzamenti dai Mondiali Giovanili

Si chiude così il circuito della Coppa del Mondo del 2023 che ha visto il Karate Club Savona protagonista in tutti gli eventi disputati: nella prima tappa di Dubai medaglia di bronzo per Micol Genta Junior F -48 kg, quinto posto per Maya Marenco U14 F -47 kg e settimo posto per Saimon Domi Cadetti M -70kg; nella seconda tappa di La Coruña medaglia di bronzo per Giacomo Ferraris U14 M -40 kg e nono posto per Maya Marenco U14 F -52kg; nella terza tappa Croata di Porec quinto posto per Andrea Moresco U12 M -30kg; nella quarta tappa Messicana di Merida medaglia di bronzo per Micol Genta Junior F -48 kg.