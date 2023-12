Basket. Nuova tappa per il progetto Jr Nba, il 18 dicembre il draft Under 13

La National Basketball Association e la Federazione Italiana Pallacanestro hanno annunciato l’ampliamento delle regioni coinvolte nella seconda stagione del Jr. NBA FIP U13 Championship e il lancio della settima stagione della Jr. NBA FIP Schools League. Tra di esse sarà ancora presente la Liguria, con il Draft U13 previsto per il 18 dicembre alle ore 17:30 presso il Salone del CUS Genova in Via Monte Zovetto. All’inizio dell’anno nuovo, invece, il Draft relativo al torneo scolastico.





Nell’U13 erano 1.077 squadre, più di 15.000 fra giocatrici e giocatori, 18 regioni per un totale di 36 Leghe. Nella Schools League erano 16 le città e oltre 7.000 studenti. Al secondo anno di una partnership che non ha eguali a livello mondiale, FIP e NBA annunciano con estrema soddisfazione l’ampliarsi del progetto, che non solo si espande a livello territoriale raggiungendo il record di regioni partecipanti alla Jr. NBA FIP Under 13 Championship (18) e di città impegnate nella Jr. NBA FIP Schools League (16), ma registra l’incremento del +10% di tesserati nelle annate di riferimento (2011, 2012 e 2013) rispetto alla stagione 2022/23.





Una crescita che certifica la bontà di una collaborazione che ha portato il brand NBA nel Campionato Under 13 maschile e femminile e nelle scuole italiane, vestendo tutti i protagonisti, giocatori, allenatori, insegnanti e arbitri in età giovanile, e facendo vivere a migliaia di giovani cestisti una once in a lifetime experience, usando un’espressione cara all’altra parte dell’Oceano.





Queste le parole di Giovanni Petrucci, Presidente della FIP: «Quella tra la FIP ed NBA è una sinergia che si rafforza anno dopo anno. Non ci sono paragoni al mondo che tengono testa ai numeri che il progetto produce in Italia. I valori comuni sono alla base della partnership, l’entusiasmo dei nostri ragazzi che giocano i nostri campionati indossando le maglie NBA è la nostra più grande soddisfazione. L’Under 13, maschile e femminile, tocca praticamente tutta la Nazione, e nella prossima stagione avremo la copertura totale di tutto il territorio italiano. Un plauso anche al progetto dedicato alle Scuole. Siamo partiti nel 2016 solo a Roma e quest’anno abbiamo 16 città partecipanti, è un format perfetto per entrare nel mondo scolastico con il nostro sport. Abbiamo numeri importanti, e non è nostra intenzione fermarci qui».





Queste le dichiarazioni di Neal Meyer, Vicepresidente Associato NBA per le “Basketball Operations” in Europa e Medio Oriente: «Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro per portare la Jr. NBA e i suoi valori fondamentali in più città in tutta Italia, e per avere ancora più partecipanti attraverso la Jr. NBA FIP U13 Championship e la Jr. NBA FIP Schools League per la prossima stagione 2023-24. Attendiamo con impazienza un’altra stagione entusiasmante in cui continueremo a crescere e a migliorare l’esperienza del basket giovanile di giocatori, allenatori e genitori».





Tutto sulla Jr. NBA FIP Under 13 Championship





Nel 2022/23 erano state 16 le Leghe organizzate nelle 13 regioni coinvolte: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Al termine della Regular Season e dopo le finali di Lega, le 16 vincitrici si erano incontrate a Pescara e Chieti nel Final Event, e davanti agli occhi dell’Azzurro Simone Fontecchio, nativo proprio di Pescara e Ambassador NBA per la manifestazione, si giocarono l’Anello Jr. NBA FIP 2023. Quest’anno, con il naturale ampliamento del progetto e il coinvolgimento di altre 5 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto) si passa a 36 Leghe (27 maschili e 9 femminili), triplicando di fatto i numeri della Jr NBA FIP U13 Championship.





Rimane invariato il format già testato lo scorso anno. Dopo la Regular Season le migliori squadre di ogni singola Lega si affronteranno nei Playoff, e fino alla fase conclusiva che decreterà la Vincitrice di Lega. Novità invece per l’accesso al Final Event, l’evento che assegna l’Anello Jr.NBA FIP 2024. Nel torneo maschile una fase interregionale ridurrà a 8 le partecipanti all’evento conclusivo. Nel torneo femminile invece, tutte le 9 vincitrici di Lega saranno qualificate all’ultimo atto della Jr. NBA U13 Championship. La sede e le date del Final Event saranno comunicate in seguito.





Tutto sulla Jr. NBA FIP Schools League





Nel 2016, nella prima edizione, il torneo scolastico che faceva giocare studenti delle Medie, in squadre miste, con le maglie delle franchigie NBA si disputò solo a Roma. Quest’anno, per la settima edizione, sono 16 le città che prenderanno parte alla Jr. NBA FIP Schools League: Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste e Venezia. Nel 2022/23, si giocò in 14 città, e le scuole vincitrici si incontrarono a Porto Sant’Elpidio per il Final Event, che vide trionfare i triestini dell’Istituto Comprensivo Campi Elisi-Denver Nuggets.





Oltre ai Campionati Under 13 e Scuola, la sinergia fra la FIP e l’NBA prevede anche l’organizzazione di Clinic di approfondimento tecnico per allenatori e arbitri italiani, ai quali parteciperanno head coach ed ex fischietti NBA al fianco di relatori di riferimento dei Settori Comitato Italiano Arbitri (CIA) e Comitato Nazionale Allenatori (CNA).





La Jr. NBA, il programma globale di basket giovanile della Lega, insegna le competenze fondamentali e i valori fondamentali del gioco, ovvero lavoro di squadra, rispetto, determinazione e community, a livello base. Nel primo anno di collaborazione più di 22.000 giovani in 19 Paesi europei hanno gareggiato nelle partite della Jr. NBA League indossando maglie brandizzate Kellanova.