Calciomercato, Ospedaletti. Dall'Andora arriva Crudo, firmano anche Bacciarelli e Campagnani

La nota orange:

Mentre si avvicina la chiusura del girone di andata, l’Ospedaletti rinforza la rosa a disposizione di mister Fabio Luccisano. Nelle ultime ore la società orange ha formalizzato l’ingaggio di un difensore e due attaccanti.

Dal Camporosso arriva Dario Bacciarelli, difensore classe 2003 con un passato nel settore giovanile dell’Ospedaletti.

Due gli innesti in attacco: il classe 1990 Alessio Campagnani, reduce da una prima metà di stagione con la Polisportiva Sanremo 2000, e il classe 1994 Erik Crudo, ex Andora e in precedenza protagonista del calcio locale con Argentina, Atletico Argentina, Don Bosco Vallecrosia e Sanstevese.