Non solo la Corsa Rosa nel savonese nel 2024, pronto ad arrivare anche il Giro-E?

Anche il Giro-E attraverserà la provincia di Savona?

Secondo le ultime indiscrezioni parrebbe di sì ma non dovrebbe partire da Acqui Terme come la quarta tappa del Giro d'Italia 2024 prevista per il prossimo 7 maggio che attraverserà proprio la provincia di Savona con arrivo ad Andora.

La e-bike experience che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso e a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore.

Proprio la partenza sarà quindi diversa dalla quarta tappa della Corsa Rosa e sarebbe prevista proprio a Savona con la carovana che arriverà a Naso di Gatto e scenderà poi sulla Sp29 del Cadibona per ritornare nel comune capoluogo e arrivare ad Andora.

"Un miracolo è già stato conpiuto cioè quello di riportare il Giro d'Italia su buona parte dei territori dei comuni del savonese, compresi alcuni che normalmente non potrebbero figurare nell'ambito dei percorsi a tappe - ha detto il referente di Rcs per il savonese Enzo Grenno - un secondo miracolo seppur trattasi di un ipotesi di difficile realizzazione, quasi impossibile a verificarsi, è quella di portare sulle stesse strade l'abbinato del Giro-E".

L’edizione 2024 dovrebbe prevedere 22 squadre con capitani ex professionisti o atleti del panorama internazionali e saranno probabilmente 20 le tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri.

Ogni frazione viene percorsa a gruppo compatto, eccetto per alcuni tratti, dove tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio team. Nelle fasi finali di ogni tappa, invece, i capitani sono impegnati nella prova sprint “esibizione” prima del traguardo.

Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio Team di appartenenza.

L’arrivo della tappa avverrà circa un'ora e mezza prima dell'arrivo dei professionisti della Corsa Rosa.