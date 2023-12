Calcio. Due giovani per il Pietra: ecco Gabriele Insolito e Filip Varaldo

Novità importanti nel parco giovani del Pietra Ligure. Il club del presidente Claudio Faggiano ha infatti ufficializzato l'approdo in biancoceleste di Gabriele Insolito, nella prima parte di stagione in forza alla Cairese, e il ritorno dopo l'esperienza all'Imperia di Filip Varaldo già al "Devincenzi" nella passata stagione.

Il comunicato del club :

"L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive dei calciatori Gabriele Insolito, attaccante classe 2003, e Filip Varaldo, difensore classe 2004.

Gabriele, nella prima parte di stagione in forza alla Cairese, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa e proprio tra le fila dei grifoncini ha conquistato lo scudetto Under 18 nella stagione 2020-2021. Può vantare, inoltre, esperienze con le maglie di Alessandria (Under 19) e Asti (Serie D).

Per Filip è invece un ritorno in biancoceleste: è stato infatti tra protagonisti della trionfale stagione 2022-2023 culminata con la conquista del girone A di Promozione, valsa il ritorno in Eccellenza, e la vittoria del titolo regionale di categoria.

Ai due giovani calciatori un caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società".