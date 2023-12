Calcio, Promozione. Troppa San Francesco per il Finale, il "Derby delle Palme" va ai loanesi: al Borel è 0-5

FINALE-SAN FRANCESCO LOANO 0-5 (16', 39' Auteri, 33', 49' Totaro, 76' Staltari)

45'+4' sciupa l'occasione del sesto gol Kuzorle, Mondino para con un piede e qui finisce la sfida.

45' proteste nella panchina giallorossa, c'è un'espulsione per un dirigente giallorosso.

38' lascia il campo Balla per la San Francesco, dentro Kuzorle.

34' ultima sostituzione a disposizione di mister Biolzi: fuori Arzarello, in campo Cafarotti.

33' terza sostituzione per mister Cattardico: lascia il campo Bonifazio, dentro Ciravegna.

31' QUINTA RETE DELLA SAN FRANCESCO! E' l'ultimo entrato Staltari a trovarsi a tu per tu con Mondino e trovare la via del gol.

29' altra occasione per arrotondare ulteriormente il punteggio per la squadra rossoblù, ma Auteri non colpisce al meglio.

27' Doppio cambio per la squadra loanese: Staltari rileva Halaj, D'Aiuto al posto di Daprile.

23' doppio salvataggio per Mondino che prima nega la tripletta ad Auteri e poi, sulla respinta, la gioia della prima rete per Halaj.

22' azione rapida del Finale, assist di Brollo verso Trevisano che calcia in scivolata ma trova la risposta di Gallo.

20' altro doppio cambio tra le fila giallorosse: dentro Trevisano e Kacellari, fuori Simigliani e Chiarlone.

19' cross di Caligaris, gira verso la porta di Gallo di testa Simigliani. Para l'ex portiere giallorosso.

17' si gira nell'area rossoblù Simigliani, Balla in scivolata ferma la sua conclusione.

16' ferma fallosamente un avversario Halaj, ammonito.

16' tenta di imbastire un'azione pericolosa nell'area avversaria il Finale, Simigliani addomestica la sfera per Brollo che calcia debole e fuori.

12' dilaga a occasioni la San Francesco Loano, stavolta Totaro non centra la porta.

11' prova a calciare direttamente in porta sul palo lontano Calcagno la punizione dal lato corto di sinistra dell'area finalese, palla fuori di un soffio.

10' intervento falloso di Arzarello, ammoito.

4' POKER SAN FRANCESCO! Doppia conclusione di Auteri, la seconda respinta corta da Mondino sulla quale si avventa Totaro che sigla anch'egli la sua doppietta.

1' Subito un doppio cambio per il Finale: fuori Esposito e Belvedere, dentro Scalia e Brollo.

SECONDO TEMPO

45'+4' finisce qui sulla punizione infruttuosa dei finalesi la prima frazione.

45'+3' la reazione fallosa di Chiarlone a un precedente contrasto gli costa il primo giallo del match. La punizione però è per il Finale: ennesimo fischio in ritardo del direttore di gara che porta a una situazione accolta con non poco stupore dal pubblico.

45'+1' tiene in piedi il Finale Mondino che alza la conclusione da due passi di Totaro in angolo. Giallorossi in totale difficoltà quando la San Francesco accelera in verticale.

45' ci saranno 3' di recupero.

45' azione impeccabile degli ospiti avviata da Auteri, sponda di Totaro verso Halaj ma poi Calcagno si trova in fuorigioco.

44' palla tagliata in mezzo di Zeggio verso Simigliani ma troppo lunga.

39' TRIS SAN FRANCESCO LOANO! Azione tutta verticale della squadra loanese, spizzata di Totaro verso Auteri che sigla la doppietta personale con un pallonetto.

38' altro cross di Renda da sinistra, ancora Caligaris a colpire di testa e mettere stavolta tra le braccia di Gallo.

36' cross dalla sinistra per il Finale, Caligaris chiude sul palo opposto colpendo di testa ma fuori misura.

33' RADDOPPIO SAN FRANCESCO LOANO! Trova il varco giusto proprio a sinistra la squadra rossoblù e Totaro con un tocco di mezzo esterno la mette tra le gambe del portiere avversario.

32' altra conclusione a giro di Auteri, stavolta palla rasoterra e parata di Mondino.

31' San Francesco molto pericolosa sulla sinistra quando riesce a trovare campo, Finale in difficoltà a pungere con qualche tentativo di possesso palla.

27' colpo alla testa nell'occasione precedente anche per Simigliani che rientra solo ora in campo con una vistosa fasciatura al capo.

25' vicinissimo al raddoppio Balla che stacca di testa sul secondo palo e manda a un passo dall'angolo alla destra di Mondino

23' qualche problema per Daprile che resta a terra ed è costretto a uscire per un colpo alla testa.

21' cross di Taku dalla sinistra, palla tagliata bloccata dall'uscita alta di Mondino.

20' occasionissima per il Finale con Renda, strepitoso Gallo a dire no all'attaccante di casa e deviare in angolo dopo un pasticcio della difesa ospite che gli aveva spalancato la via della rete.

18' spinge ancora la squadra di Cattardico, Totaro però sbaglia la mira. Resta dolorante a terra Auteri che si rialza toccandosi l'inguine.

16' SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO! Conclusione imparabile per Mondino dal destro del capitano rossoblù con una palombella che si infila direttamente sotto all'incrocio dei pali.

15' punizione da posizione centrale per il Finale, Esposito prova direttamente col sinistro ma manda a lato.

11' Totaro punta dalla sinistra Caligaris e si accentra alla conclusione, l'esterno giallorosso respinge la conclusione. Sulla ribattuta tiro fuori misura della San Francesco.

8' prova ad alzare i giri del motore la squadra di Biolzi e creare qualche affanno alla difesa rossoblù.

5' RIGORE FALLITO! Totaro si incarica della battuta e calcia verso destra, Mondino indovina l'angolo e manda in corner.

3' palla dalla destra per Auteri toccato in area da Chiarlone, per il direttore di gara è calcio di rigore.

2' primo angolo subito per la San Francesco, Calcagno trova Balla che tocca troppo debole, para Mondino.

1' calcio d'inizio affidato alla squadra ospite in completo rossoblù, Finale in maglia bianca con pantaloni e calzettoni rossi.

Si comincerà, come su tutti i campi di calcio italiani in questo fine settimana, col minuto di raccoglimento in memoria della scomparsa dell'ex calciatore e dirigente "Totonno" Iuliano.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici per quanto riguarda le formazioni iniziali

FINALE (3-5-2): Mondino; Arzarello, Pastorino, Chiarlone; Caligaris, Belvedere, Esposito, Dagnino, Zeggio; Renda, Simigliani.

A disposizione: Martinetti; Ottina, Costantino, Kacellari, Scalia, Cafarotti, Trevisano, Aroca, G. Brollo.

Allenatore: A. Biolzi

SAN FRANCESCO LOANO (4-3-1-2): Gallo; Ponzo, Daprile, Alberto, Taku; Calcagno, Balla, Bonifazio; Auteri; Halaj, Totaro.

A disposizione: Barelli; Angelico, D'Aiuto, Staltari, Kuzorle, Ciravegna, Di Lorenzo, Rocca.

Allenatore: C. Cattardico

Arbitro: L. Magaglio di Imperia

Assistenti: L. Arado - E. Bondi di Genova

Punti pesanti per i rispettivi obbiettivi stagionali, ma anche il fascino di una sfida tra le "classicissime" del calcio savonese che torna dopo quasi un decennio.

E' Finale-San Francesco Loano, il "Derby delle Palme", che scalda quest'ultima fredda giornata al "Borel" del girone di andata e dell'anno solare nel girone A di Promozione. E se il rapporto delle forze in campo pende a favore degli ospiti, sarà interessante capire gli sviluppi psicologici della sfida tra i rossoblu, reduci dal primo ko stagionale con la Sestrese, e i padroni di casa, alla prima stagionale tra le mura amiche col neo tecnico Biolzi.

Sfida che, come spesso accade in questo campionato, con molteplici incroci di ex da ambo le parti a cominciare dai due tecnici, con il tecnico ingauno già condottiero sulla panchina della vecchia Loanesi e Cattardico protagonista in campo coi giallorossoblu.