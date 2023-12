Calcio, Seconda Categoria. Il Dego vuole rispondere al Pallare, il Pietra B può mettere la freccia

Con la sconfitta del Borghetto in casa del Real Santo Stefano si apre la strada per Pietra Ligure e Imperiese per insidiare il primato granata nel girone A.

Biancocelesti sul campo della Villanovese, mentre i ponentini testeranno il livello di risalita del Cisano.

Alle 15:00 anche San Bartolomeo Cervo - Bordighera Sant'Ampelio, con il posticipo tra Matuziana e Riva Ligure a concludere la domenica.

Nel girone B l'antipasto di ieri è stato Cengio - Pallare (3-5). Il Dego avrà la possibilità di ribattere al primo posto ottenuto dalla squadra di Roso, attenzione però a una Nolese in gran forma.

Torna in campo la Virtus Don Bosco a Sassello, Rocchettese invece attesa sul terreno del Murialdo.

La Veloce proverà infine a riaccendere il motore contro la Priamar B dopo la sconfitta di Mallare (oggi a riposo).

Il programma: