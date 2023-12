Calcio, Carcarese. Brovida e Brignone firmano la vittoria di Ventimiglia. Ponte: "Nel 2024 miglioriamoci senza assilli di classifica" (VIDEO)

Ecco le dichiarazioni di mister Ponte dopo la vittoria di Ventimiglia

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura perché loro sono una squadra che in casa ha sempre venduto cara la pelle. Come sempre abbiamo prodotto tanto gioco, ma purtroppo rischiamo di capitolare per un episodio, un rigore che Delfino è stato bravo a parare. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati con grande determinazione e abbiamo trovato il vantaggio e poi il gol che ha chiuso la partita. Obiettivo del 2024? La squadra deve credere nelle sue potenzialità e trovare fiducia e continuità. Cercheremo di fare un buon girone di ritorno, senza guardare la classifica, con l’obiettivo di migliorarci”