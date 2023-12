Calcio, Eccellenza. Buttu chiude il girone di andata davanti a tutti: "Le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti, ma non abbasseremo la guardia"

L’Imperia fa tutto nel secondo tempo, e lo fa alla grande. Quattro gol rifilati a domicilio al Golfo Paradiso e primato in solitaria che significa vittoria del girone d’andata. Quattro gol ad una squadra che veniva da cinque ‘clean sheet’ consecutivi in altrettante partite disputate che impreziosiscono ancor di più il risultato finale ed evidenziano la cifra tecnica dei nerazzurri. Le marcature, tutte nella seconda frazione di gara, portano le firme di Cassata, Scalzi, Giglio e Ventre.

Mister Pietro Buttu, nel dopopartita, ha commentato l’egregia prestazione odierna dei suoi ragazzi.

Nella ripresa la partita è sembrata essere in discesa, si potrebbe dire che la cifra tecnica dell’Imperia ha fatto la differenza?

La gara non è stata semplice perché i nostri avversari non subivano gol da cinque partite. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel primo tempo, ma dopo aver sbloccato la partita i ragazzi sono stati strepitosi. Quindi faccio un plauso alla squadra e al mio staff che hanno lavorato egregiamente per conseguire questo risultato parziale nel torneo.

Mister, secondo lei, anche alla luce dei risultati odierni, potrebbe essere questo un principio di fuga per la sua squadra?

Al momento non pensiamo alle fughe, come abbiamo fatto fino ad ora, ragioniamo di partita in partita. La classifica prima dei risultati di oggi parlava chiaro, e anche dopo i risultati di oggi, permane l’equilibrio.

Come ci si sente ad essere campioni d’inverno?

Poter lavorare con questa società per me rappresenta un valore aggiunto. C’è tutto un trascorso alla base, l’ultima volta che sono stato qua non eravamo riusciti a centrare il primo posto ed oggi siamo in vetta. Parliamo di parecchi anni fa, però godiamoci il bellissimo momento che stiamo vivendo. Anche se la testa va già rivolta alla finale di Coppa Italia.

Momento magico che culmina appunto con la finale di Coppa Italia che disputerete sabato prossimo all'Olmo Ferro di Celle Ligure contro il Rivasamba, anche lì occorre fare bella figura.

Le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti, ci godiamo questo primo posto sotto Natale però non possiamo festeggiare più di tanto perché da domani bisogna pensare alla finale di Coppa Italia dato che teniamo ad onorare anche questa competizione.

Poi inizia la pausa campionato, dove bisogna rimanere concentrati e restare sul pezzo, come la gestirete?

Nella settimana in cui tutti staranno fermi, noi saremo chiamati a preparare la finale di coppa. Faremo giusto le feste natalizie e poi dovremo tornare carichi perché inizia il girone di ritorno e il calendario ci ripropone il Rivasamba in casa.