Genova ha ospitato la premiazione FIC Liguria della stagione nazionale e internazionale 2023

Si è svolta ieri, nei locali del Rowing Club Genovese alla chiusura dei Campionati di indoor rowing , l’annuale cerimonia di premiazione del Comitato Regionale FIC Liguria.



Applausi per tutte le eccellenze protagoniste di un 2023 davvero ricco di soddisfazioni per il movimento remiero regionale.

Un 2023 da ricordare per grandi risultati internazionali: l’oro dell’equipaggio costruito dal Rowing Club Genovese ai Mondiali di Coastal Rowing con Giacomo Costa, Edoardo Rocchi, Lorenzo Gaione e Edoardo Marchetti (tim. Alessandro Calder). Campioni mondiali sono anche Tommaso Rossi (Rowing) nel 4 di coppia leggero Under 23 e Guglielmo Melegari (Murcarolo) nel 4 con Under 19 (e argento europeo nel 2 senza). Gian Filippo Mirabile è vicecampione mondiale Pararowing, Francesco Graffione (Canottieri Sampierdarenesi) nel 4 con ed Elisa Pecorella e Giada Bucci (Rowing Club Genovese) sono medagliate nell’otto femminile.

FIC Liguria celebra le maglie azzurre: Davide Mumolo (Elpis Genova-Fiamme Oro), Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), Martina Fanfani (Rowing Club Genovese), Raissa Scionico e Federico Gillioli (Canottieri Sampierdarenesi), Elisa Corda e Veronica Yoko Plebani (Sportiva Murcarolo).

Ottimi i risultati conseguiti ai Tricolori. Carlo Alberto e Roberto Strazzulla portano la Canottieri Sanremo a vincere il 2 senza Under 17 a San Giorgio di Nogaro e il doppio Under 17 a Pisa nel Gran Fondo. Velocior 1883 d’oro nel 2 senza Under 17 con Francesca Torri e Greta Spissu a Gavirate per gli Italiani, San Giorgio di Nogaro per il Gran Fondo e a Pusiano nel Campionato Italiano Società. Applausi per la Sportiva Murcarolo e l’oro degli Under 23 Giovanni Melegari, Loris Corazza, Michele Maspero e Pietro Sitia. A segno anche il 4 con, a Pusiano, con Melegari, Andrea Licatalosi, Enrico Perino e Maspero (tim. Fabio Siracusa). Murca…d’oro anche nel coastal rowing con il 4 di coppia di Filippo Falchetti, Michele Maspero, Perino e Sitia (tim. Siracusa) Festa anche per la Canottieri Sampierdarenesi con il 4 con Under 18 di Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Roberto Gotz e Jacopo Costa (tim. Mattia Zambosco). Schirinzi e Cappagli conquistano l’oro nel 2 senza Under 17 a Gavirate. Vittoria anche per il 4 senza over 17, a Pusiano, composto da Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Danilo Costa e Francesco Graffione.

Speranza Pra’ vincente ai Tricolori Under 18 mix grazie ad Alice Lauletta e Davide Campanini. Brilla, a Pusiano, anche il 4 di coppia over 17 con Matilde Bozzano, Irene Podestà, Arianna Ramella e Lucia Cambiaso. A vincere, al Tricolore societario, anche il doppio Over 17 di Maria Ludovica Costa e Maria Teresa Tonoli del Rowing Club Genovese. Giacomo Costa ed Edoardo Marchetti portano a casa il successo nel doppio Endurance Coastal Rowing, così come i compagni Martina Fanfani e Tommaso Rossi. Andrea Speciale, Matteo Pozzobon, Lodovico Treccani e Federico Bordo portano il Rowing a vincere il Tricolore Under 17 nel 4 senza. Elpis Genova d’oro nel beach sprint con il 4 di coppia formato da Selene Gigliobianco, Viola Patrignani, Silvia Tripi e Valentina Cacciacarne. Canottieri Santo Stefano al Mare leader del Tricolore Endurance di Coastal Rowing grazie ad Alice Ramella.

In occasione del Festival delle Regioni e del Trofeo delle Regioni, a mettersi in evidenza gli atleti della Velocior 1883 Spezia (Neri Nicola, Neri Luca, Guano Giacomo, Campi Teseo, Belli Francesco, Ditamo Maria Lucrezia, Lucilli Elia), Argus 1910 Santa Margherita Ligure ( Tosi Manuel Battista, Caperoni Lorenzo, Bernardi Bianca), Canottieri Voltri (Laviosa Francesco, Marchetti Simone), Canottieri Sampierdarenesi (Muià Lorenzo, Arcolini Davide, Castello Nicolò, Bovino Filippo), Rowing Club Genovese (Coppa Pietro, Micangeli Riccardo, Cristoforachi Mateo, Serra Jacopo, Pozzobon Greta, Latanzio Olivia), LNI Sestri Ponente (Costantini Alice, Bellicchi Viola), LNI Savona (Malinconico Paola Maria), Sportiva Murcarolo (Zingariello Pietro), Dario Schenone Foce (Ghidelli Jacopo), Club Sportivo Urania (Pedemonte Elisabetta) e Canottieri Sanremo (Cioni Elena Sofia).