Calcio, Promozione. Legino, mister Tobia dopo la sconfitta con il Pontelungo: "Alla pari con loro. Il "mercato" non mi piace" (VIDEO)

Il Legino chiude a quota 23 punti il suo girone di andata nel campionato di Promozione e il suo 2023 con la sconfitta di misura subìta sul campo del Pontelungo.

Un 3-2 rocambolesco che aveva visto i neroverdi anche andare avanti sui granata per poi essere rimontati, nonostante un Macagno in grande spolvero.

A fine match mister Fabio Tobia ha analizzato così il quarto stop in campionato dei suoi ragazzi: "Siamo stati alla pari con il Pontelungo, contro una squadra solida. Tanta caciara in una partita non la vedevo da quando facevo la Terza Categoria a Calizzano... Il "mercato" non mi piace".