Calcio, Serie D. E' il giorno del turno prenatalizio, Albenga e Vado chiudono il girone di andata

Ultimo sforzo prima della sosta, poi per Albenga e Vado sarà arrivederci al 2024.

Partendo dagli ingauni è pronto ad andare in archivio un 2023 incredibile, grazie alla vittoria del campionato di Eccellenza e a un girone di andata ben sopra ogni aspettativa.

Nonostante il punto di penalizzazione comminato ieri, la squadra di mister Fossati ha la possibilità di arrivare a metà percorso sul podio, a patto però di battere la Lavagnese.

Resta da capire come interverrà il tecnico genovese nel reparto difensivo, complici le assenze per squalifica di Venneri e Mukaj, oltre che all'indisponibilità di De Benedetti.

In attacco (confermata la partenza di Barranco) si potrebbe riproporre la soluzione Di Stefano, dopo la bella prestazione con la Vogherese, a fianco di Esposito.

Passando al Vado, si percepisce in maniera nitida la volontà nell'ambiente di voler disputare una grande partita contro l'Alcione. I rossoblu, rosa alla mano, hanno tutte le qualità per potersela giocare contro la capolista. Problemi in difesa a causa delle noie muscolari rilevate a Mikhaylovskiy, da valutare anche Casazza. Rientra invece Cannistrà.

