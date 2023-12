La nota azzurrogranata:

Come preannunciato alla fine della partita con il Savona si aggiunge un nuovo giocatore alla rosa a disposizione di mister Monte. Torna a vestire la maglia azzurro granata Niccolò Piu. Nella serata di ieri infatti il giocatore ha firmato con la Vadese per il suo ritorno in rosa dopo l’esperienza di due anni fa.