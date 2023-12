Giudice Sportivo, Eccellenza: le ultime squalifiche del 2023

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 17/12/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

VOLTRESE VULTUR SSDARL

Per la condotta di alcuni sostenitori i quali entravano nella zona antistante gli spogliatoi per protestare nei confronti del ddg; uno di questi, già nel corso della gara, aveva rivolto al ddg espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose. Sanzione attenuata per l'interessamento mostrato dal Presidente della società per le condizioni dei ddgg e per scusarsi per l'accaduto di cui sopra.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCHIAPPACASSE FRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRAGALA DOMENICO (ANGELO BAIARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE VINCENZI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

TAZZER MASSIMO (CAIRESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BERTOZZI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PUDDU DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

GUIDOTTI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BELLONI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)

ALVAREZ BARRETO PABLO ALEJANDRO (TAGGIA)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

IVALDI GIOVANNI (ANGELO BAIARDO)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

GRAZIANI GABRIEL (CAIRESE)

BONINI MATTIA (FORZA E CORAGGIO)

FROLLA FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)