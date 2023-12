Giudice Sportivo, Prima Categoria: i diffidati e gli squalificati nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/12/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 125,00 ROSSIGLIONESE

Per tutta la durata della gara, la tifoseria della squadra di casa continuava ad insultare con frasi ingiuriose e minacciose il DDG.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO FRANCESCO (MULTEDO LEVANTE 1930)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

BILIOTTI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVANNA LUCA (MASONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

CAVALLO STEFANO (CORNIGLIANESE 1919)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

IENCINELLA TOMMASO (APPARIZIONE FC)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

VELASTEGUI LASCANO STEFANO (CELLA 1956)

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LUTERO GIACOMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

ZECCHINO ANDREA (LETIMBRO 1945)

RUSSO WALTER (LIDO SQUARE F.B.C.)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

TURCANU ION (PANCHINA)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRIARUGGIA G.MORA)

BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)

MONTELLA GIOVANNI (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

MACHUCA GOMEZ WILSON JOSIMAR (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

OTTONELLO MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

CAGNO CHRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

CANNAVACCIUOLO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

MACCIO LORENZO (MASONE)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

GHINI PAOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

NOCERINO MIRKO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BRANDA DAVIDE (ROSSIGLIONESE)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

FERRANTE FLORIANO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ORECCHIA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BURGIO SARDELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RICORDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ARRACHE MOHAMED (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CEPARANO MARCO (APPARIZIONE FC)

DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

PITTALUGA ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

SCARAMOZZINO ANDREA LEONARDO (LETIMBRO 1945)

BECCIU MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CHERICI FABIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCARAMUZZA GIUSEPPPE (OLD BOYS RENSEN)

CALCAGNO GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BURDO FEDERICO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

LEVAGGI NICOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BELTRAMEA GIANLUCA (SPOTORNESE CALCIO)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

DIARRA MOHAMED LAMINE (VADESE CALCIO 2018)

GARBINI PABLO ANDRES (VADESE CALCIO 2018)

FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

TRUCCO MATTIA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 17/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 1/2023

BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARTELLA ALESSANDRO (MARASSI 1965)

Al 42' st, dopo aver subito un fallo reagiva spingendo un giocatore avversario e facendolo cadere a terra, senza provocare conseguenze lesive.

ARCIDIACONO ALESSIO (OLIMPIC 1971)

Al 29' st protestando platealmente per una decisione arbitrale, riceveva una seconda ammonizione, quindi, a seguito del provvedimento, si avvicinava con fare minaccio al ddg cercando un contatto fisico e costringendo il ddg ad indietreggiare (sanzione attenuate per le scuse presentate a fine gara)

CADILI EMANUELE (OLIMPIC 1971)

Al 29' st dalla panchina entrava sul tdg sino a raggiungere il cerchio del centrocampo per protestare nei confronti del ddg

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAGLIANO ANDREA (ALTARESE) (sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SARACCO ALESSIO (SORI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

CIVININI LEONARDO (BOLANESE)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

SARTI SIMONE (CEPARANA CALCIO)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

COSTA RICCARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

BOGGIANO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

QUARANTA MATTIA (BRUGNATO 1955)

LAGHEZZA RICCARDO (CASTELNOVESE)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

PERCIVALE ANDREA (MARASSI 1965)

CICCARELLO DARIO (MAROLACQUASANTA)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

CAPPELLI MATTEO (RIESE)

RATTINI GIANLUCA (SORI)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

INCORVAIA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

VALLE EDOARDO (ALTARESE)

TORRENGO ANDREA (BORGIO VEREZZI)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

KHALOUQ SAIF EDDINE (CEPARANA CALCIO)

CASTI ROBERTO (COLLI ORTONOVO)

ELHDIY ZAKARIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

MORETTI DIEGO (IRON FOX AMEGLIESE)

SECCAFEN ROBERTO (MILLESIMO CALCIO)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MILLESIMO CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BOSIO ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)

BOEMI FRANCESCO (PLODIO 1997)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FORTIN SEBASTIANO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MUSICO MICHELE (RIESE)

SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SORI)

RANNE AUGUSTO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

PAMPARARO ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

SOBRERO RICCARDO A. (BORGO INCROCIATI)

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

ASIMI FORTUNATO (CASARZA LIGURE)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

MENOTTI FRANCESCO (CASTELNOVESE)

FOIS MATTIA (CENGIO)

BELATTI FABIO (CEPARANA CALCIO)

AALLAOUI LUCA HASSAN (COLLI ORTONOVO)

MANFRONI MATTEO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ROVANI MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BONSIGNORE LUCA (MARASSI 1965)

FURIO LUCA (MARASSI 1965)

PARODI MAURIZIO (MARASSI 1965)

POGGI ANDREA (MARASSI 1965)

SANVITO EDOARDO (MARASSI 1965)

VARONE LUCA (OLIMPIC 1971)

CRUDO ERIK (OSPEDALETTI CALCIO)

HASANI EDUARD (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

BAIARDI GIULIO (RICCO LE RONDINI)

BARKALLAH MOMTEZ (RICCO LE RONDINI)

BERTORA ANDREA (RIESE)

OCRAN PETER (SANTERENZINA)

MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DANOVARO LEONARDO (VEZZANO 2005)