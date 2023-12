Giudice Sportivo, Promozione. Sono 15 i giocatori che dovranno rimanere ai box alla ripresa del campionato

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/12/2023





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/12/2023

SAN CIPRIANO - QUILIANO&VALLEGGIA

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara è stata sospesa al 53' del S.T., a causa di un infortunio al ddg, che gli impediva di proseguire la direzione della stessa;

Atteso che il pallone era in possesso della Società San Cipriano, la quale, al momento dell'interruzione era in procinto di battere una rimessa dal fondo;

P.Q.M. Dispone:

La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 1/2024

DONOFRIO ANTONIO (FINALE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GULLO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

PIU GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

ALLOCCA FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TOSCANO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

COSENTINO MATTEO (CAPERANESE 2015)

BURDISSO SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VARGAS ROJAS KEVIN (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)

CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BIGNOLI PIETRO (NEW BRAGNO CALCIO)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

DRAGHICI CRISTIAN (PRAESE 1945)

PADI THOMAS (PSM RAPALLO)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

FALL MAMADOU (CAMPESE F.B.C.)

ZIGNEGO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

BALLERI GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

LUPPI MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CIARDI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DI MURI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PANNONE ANTONIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOTTO NICHOLAS (LEVANTO CALCIO)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

SBARRA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

IAMUNDO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BRIGNONE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

SALMASO ANDREA (SAMPIERDARENESE)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

CAVALLONE GIACOMO (SESTRESE BOR. 1919)

VALESI MARCO (TARROS SARZANESE SRL)