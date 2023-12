Addio ad Alberto Costanzo, maestro di arti marziali: i funerali a Cairo

Si terranno domani, sabato 23 dicembre, alle ore 10 nella chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte, i funerali di SiFu Alberto Costanzo, maestro di arti marziali. Aveva 58 anni. Da tempo lottava contro il male che lo aveva colpito.

Costanzo è stato un guerriero indomito, un faro di ispirazione per i suoi insegnanti e i suoi allievi. Nonostante la sua malattia, aveva continuato a dedicarsi con passione al suo insegnamento. Nel 2023, l'ACSI gli aveva rinnovato la direzione del Jeet Kune Do senza esitazioni, riconoscendo la sua dedizione e la sua maestria.

Con oltre 30 anni di esperienza nell'insegnamento delle arti marziali, aveva abbracciato un vasto panorama di discipline, dalla precisione del Judo alla grazia del Kung Fu, dalla forza del Kick Boxing alla filosofia del Jeet Kune Do originale. Il suo primo maestro era stato il padre. La sua sete di conoscenza lo aveva portato ad allenarsi privatamente con due allievi diretti di Bruce Lee: Ted Wong e Jerry Poteet, quest'ultimo conferendogli la certificazione internazionale di istruttore di 2^ generazione.

Per ampliare ulteriormente le sue competenze, aveva viaggiato per allenarsi con altre figure di spicco nell'eredità di Lee, come Taky Kimura, Jesse Glover e Steve Golden, arricchendo così la sua comprensione e divulgazione delle arti marziali.