Arbitro ko in San Cipriano-Quiliano&Valleggia: 37 minuti verranno giocati il 23 dicembre

Sabato 23 dicembre alle ore 11 al Rinaldo Grondona.

È stato fissato il recupero di San Cipriano-Quiliano&Valleggia che era stata interrotta domenica scorsa al 53esimo a causa dell'infortunio dell'arbitro Masini.

I biancocelesti padroni di casa erano in vantaggio di due reti messe a segno al 40' con Bruzzese e al minuto 50 con Vulpes, poi però il direttore di gara ha dovuto ammainare bandiera bianca per la.partita è stata sospesa e poi rinviata.

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 17/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/12/2023 SAN CIPRIANO - QUILIANO&VALLEGGIA

Il Giudice Sportivo: Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara è stata sospesa al 53' del secondo tempo a causa di un infortunio al direttore di gara, che gli impediva di proseguire la direzione della stessa;

Atteso che il pallone era in possesso della Società San Cipriano, la quale, al momento dell'interruzione era in procinto di battere una rimessa dal fondo; Dispone: La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal direttore di gara fino al momento della sospensione della gara in questione. Firmato il Sostituto Giudice Sportivo Avvocato Filippo Marcenaro.