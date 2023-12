Calcio. Mister Travi rassegna le dimissioni dalla Priamar: "Il mio tempo era scaduto"

Sono arrivate pochi istanti fa, via social, le dimissioni di mister Travi dalla guida della Priamar. Dal club non erano ancora arrivate indicazioni ufficiali, è stato il mister a confermare la propria decisione:

"Anche se nessuno lo ha ancora comunicato ufficialmente, da sabato scorso non sono più l’allenatore della Priamar.

Voglio ringraziare, senza citare i nomi, chi mi ha dato la possibilità di allenare questo gruppo di ragazzi e anche chi me l’ha tolta proprio nel momento in cui credevo fortemente si potesse dare una svolta. Avrei potuto dare le dimissioni in tempi più bui ma non l’ho fatto perché credevo nei miei ragazzi e nel nostro lavoro. Purtroppo nel calcio per portare qualcosa di nuovo in un ambiente un po’ antiquato ci vuole del tempo e a quanto pare, il mio era scaduto. Peccato perché chi ha visto giocare la squadra non credeva alla classifica. Sono sicuro che i ragazzi si salveranno ed in fondo un po’ di merito lo sentirò anche mio, anche perché so che l’amico che mi sostituisce conosce bene il lavoro che è stato fatto fino ad ora e saprà coglierne i frutti e valorizzarlo ancor di più. In bocca al lupo a tutti".