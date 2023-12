Calcio, Albenga. Elio Signorelli sulla visita al "Riva": "Ottimo impatto con il presidente Cosenza. Ci siamo conosciuti, vedremo in futuro gli sviluppi"

I cuori rossoblu e gli appassionati di calcio locale hanno avuto un sussulto mercoledì scorso allo stadio "Annibale Riva", riconsocendo l'inconfondibile sagoma di Elio Signorelli.

Il dirigente genovese, ex centrocampista del Genoa, ha infatti assistito alla vittoriosa partita contro la Lavagnese, alimentando inevitabilmente le voci intorno al club.

Direttore, ad Albenga si parla molto della sua visita e del pranzo con il presidente Cosenza.

"E' stato un impatto molto piacevole quello avuto con il Riva e la realtà bianconera. In primis vanno fatti i complimenti a tutta la dirigenza e al tecnico per quanto hanno saputo costruire: ho visto una squadra forte, coesa, con le potenzialità per ottenere dei traguardi importanti. Anche la presenza dei tifosi è stata di rilievo, nonostante la partita si sia disputata in un turno infrasettimanale. Al presidente non posso che augurare il meglio, ho conosciuto infatti una persona appassionata e perbene, un fattore non così scontato in certe categorie".

Inevitabile associare la sua figura a quella del commendator Aldo Spinelli.

"No, in questo caso non rappresento il commendatore. Ho parlato con lui dell'Albenga, lo posso confermare, ma ha già dichiarato di aver perso l'entusiasmo per tornare nel calcio. Quando ha fatto 9 gli si chiedeva sempre di fare 10 e quindi ha escluso un suo intervento diretto".

Avete prestabilito delle tempistiche per eventuali sviluppi?

"Per ora no, l'obiettivo era instaurare un primo contatto, poi il tempo racconterà quali saranno le possibili evoluzioni.

L'Albenga in questo momento ha una dirigenza competente, indipendetemente dal contributo di Elio Signorelli. Ripeto e ribadisco i complimenti a chi ha costruito l'organico, tutto il contesto mi ha destato un'ottima impressione".